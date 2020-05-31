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Рогозин удалил твит с оскорблениями Ельцина

Рогозин удалил твит с оскорблениями Ельцина

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин поспорил в Twitter с журналистом Дмитрием Губиным о величии Советского Союза. В ходе беседы он оскорбил первого президента России Бориса Ельцина, а затем удалил твит.

"СССР стал великой державой благодаря индустриализации, а не за счет монетаризма и продажи углеводородного сырья", – написал Рогозин, комментируя предложение вице-премьера Юрия Борисова о выходе на рынок заимствований.

Губин напомнил, что "в великой державе срали в соседние дырки на военных сборах", а также заявил, что Рогозин пишет "херню". Гендиректор "Роскосмоса" ответил: великим СССР был при Сталине, а Ельцин был "этническим националистом и патологическим предателем".

Позже Рогозин удалил твит, однако комментаторы успели припомнить ему и Большой террор в "великой стране", и собственное националистическое прошлое – так, в бытность главой партии "Родина" в одном из рекламных роликов он призывал "очистить Москву от мусора", намекая на мигрантов. В сети также сохранилась запись, на которой Рогозин на "Русском марше" говорит "Слава России", а стоящие рядом люди вскидывают руку в нацистском приветствии (сам будущий глава "Роскомоса" сделал похожий жест со сжатым кулаком).

Как сообщал Ruposters, ранее глава SpaceX Илон Маск припомнил Рогозину шутку про батут для запуска астронавтов в космос.

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По материалам: uposters.ru

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