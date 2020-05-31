Романов сравнил курение с коронавирусом по влиянию на здоровье человека

Алексей Вольцев

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Зампред Комитета Госдумы по контролю и Регламенту Михаил Романов 31 мая призвал к созданию дополнительных механизмов государственной политики по снижению уровня потребления табачных изделий. Об этом сообщила пресс-служба депутата.

В своем обращении в связи с празднованием Всемирного дня без табака парламентарий напомнил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Минздрав России не устают предупреждать о том, что курение — смертельно опасная инфекция, которая охватила мир несколько веков назад и до сих пор непобедима. «Табаковирус не менее опасен и смертелен, чем коронавирус», — заявил Михаил Романов.

Он отметил, что сейчас природа новой коронавирусной инфекции до конца не изучена, но врачи предупреждают, что что для курящих людей это заболевание может иметь значительно более серьезные последствия в виде различных осложнений, чем для тех, кто не курит.

Парламентарий подчеркнул, что госполитика России в сфере здравоохранения направлена на совершенствование профилактики, раннее выявление, диагностику и лечение табакозависимости. «Тем не менее, необходимо создание новых дополнительных механизмов для повышения эффективности национальной политики по снижению уровня потребления табачных изделий, и Государственная Дума в настоящее время активно ведет соответствующую законотворческую работу», — считает Романов.

Он также указал, что в настоящее время в стране создана устойчивая правовая основа для профилактики табакокурения в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Всемирная организация здравоохранения в 1988 году объявила 31 мая Всемирным днем без табака (World No Tobacco Day), который сегодня входит в систему всемирных и международных дней ООН. Ежегодно по данным ВОЗ, от «табачной эпидемии» в мире умирает около семи миллионов человек (более 800 тысяч из которых, не являясь курильщиками, умирают из-за воздействия вторичного табачного дыма). Прогнозируется, что при отсутствии действий к 2030 году эта цифра вырастет до восьми миллионов человек.