«Роскосмос» не оценил восторженную «истерику» Трампа после запуска ракеты

Алексей Вольцев

В «Роскосмосе» прокомментировали слова президента США Дональда Трампа после удачного запуска ракеты-носителя Falcon с пилотируемым кораблём Crew Dragon в рамках американской программы по освоению околоземного пространства. Руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко со своей страницы в «Твиттере» напомнил бравурные заявления президента США Дональда Трампа: «Ты не можешь быть номером один на Земле, если ты — номер два в космосе. И мы нигде не будем номером два. США вернули себе престиж мирового лидера в космосе. Первой женщиной на Луне будет американка, и первой страной на Марсе будет США».

Устименко увидел в подобных речах «истерику», поднявшуюся после удачного запуска космического аппарата Crew Dragon, которая ему «не очень понятна».

«Произошло то, что произойти должно было давно. Теперь не только русские будут летать на МКС (Международная космическая станция. — Ред.), но и американцы. Ну и замечательно!», — написал представитель «Роскосмоса».

Накануне, 30 мая, Трамп присутствовал при первом за последние почти десять лет запуске космического корабля с американскими астронавтами на борту с территории США. На борту находились астронавты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Роберт Бенкен и Даглас Хёрли

Успешный запуск ракеты произошёл в сложный для страны момент: на этой неделе сразу в нескольких американских городах вспыхнули протесты, сопровождавшиеся насилием, поджогами и грабежами из-за убийства полицейскими жителя американского Миннеаполиса афроамериканца Джорджа Флойда. И всё это — на фоне продолжающейся в Штатах пандемии коронавируса Covid-19. Поэтому субботнему мероприятию с участием хозяина Белого дома было придано особое внимание со стороны специалистов по пиару в американской администрации.

«Это было прекрасное зрелище, и я надеюсь, что оно всем вам понравилось», — сказал Трамп вскоре после того, как аппарат, спроектированный и произведенный компанией SpaceХ, принадлежащей Илону Маску, отправился в полёт к МКС.

Астронавты США впервые за 9 лет отправились в космос на американском корабле, а компания SpaceX Илона Маска стала первой частной фирмой, доставившей на орбиту астронавтов. В 2011 году Соединённые Штаты завершили программу Space Transportation System, в рамках которой использовались многоразовые космические челноки Shuttle. После этого доставка американских астронавтов и грузов на МКС происходила только при помощи российских ракет «Союз».