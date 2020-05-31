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Роспотребнадзор больше не считает COVID-19 «истинной пневмонией»

Роспотребнадзор больше не считает COVID-19 «истинной пневмонией»

Глава Роспотребнадзора Попова Анна заявила, что теперь о коронавирусе стало известно больше. На данный момент специалисты пришли к мнению, что этот вирус не является «истинной пневмонией», как выразилась Попова.

Она пояснила, что влияние на организм COVID-19 было слабо изучено на начальном этапе. И на данный момент многое остается еще не известным. Но последние клинические исследования показали, что коронавирус напрямую связан со свертываемостью крови. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на прямой эфир ТК «Россия 24», где выступила глава Роспотребнадзора.

Как заявила Анна Попова, у этого вируса оказался совсем не тот патогенез, о котором думали изначально. Сейчас специалисты установили неблагоприятное влияние COVID-19 на состояние сосудов человека и свертываемость крови. Также возможны и другие патологии на фоне этого заболевания. Изучение инфекции продолжается.

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По материалам: u-f.ru

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