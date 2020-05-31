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Россия не примет «потемкинскую деревню» вместо лаборатории Лугара

Россия не примет «потемкинскую деревню» вместо лаборатории Лугара

Представитель России на переговорах с Грузией Григорий Карасин на днях вновь обсудил со спецпредставителем грузинского премьера по вопросам урегулирования отношений с Россией Зурабом Абашидзе посещение российскими специалистами Исследовательского центра общественного здравоохранения им. Ричарда Лугара.

«Мы касались этого вопроса и будем обсуждать дальше. Эмоциональная заряженность Российской Федерации по этому поводу вполне очевидна. У нас сотни тысяч, а в мире миллионы людей сейчас страдают от пандемии коронавируса, поэтому сейчас международное сообщество и в многостороннем, и в двустороннем формате должно эти вопросы обсуждать и решать», — сообщил Карасин.

Российский дипломат добавил, что рассчитывает на личную встречу с Абашидзе в августе или сентябре. «К сожалению, из-за последних месяцев международной беды — коронавируса — мы не смогли встретиться весной, как это планировалось. Надеемся, что где-то в августе — сентябре встреча состоится очно», — сказал он.

Итак, дипломатические игры вокруг пресловутой биолаборатории им. Лугара продолжаются. В связи с ее деятельностью возникает масса вопросов не только у России, но и грузинской общественности.

Ранее в заявлении МИД России было отмечено, что Москву беспокоит военно-биологическая деятельность иностранных государств, осуществляемая на базе Исследовательского центра общественного здравоохранения им. Лугара. Лаборатория построена на деньги Пентагона и, разумеется, используется в его интересах. Лаборатория, обладающая высоким уровнем биозащиты, изучает возбудителей особо опасных инфекционных заболеваний, и на территории центра функционирует «Управление медицинских исследований сухопутных войск США-Грузии». Кто в этом тандеме основной и главный, а кто играет роль вывески, думается, ясно всем и в особых комментариях не нуждается.

Не является секретом, что исследования, проводимые в лаборатории им. Лугара, эксплуатационные расходы, обеспечение безопасности финансируется американским военным ведомством или аффилированными с ним структурами. На запросы России относительно осуществляемой на этом объекте деятельности двойного назначения американцы никакой информации не предоставляют. Ни по двусторонним каналам, ни по линии мер, направленных на укрепление доверия в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. МИД РФ вновь констатировал лицемерную позицию Соединенных Штатов, уже более двух десятилетий блокирующих принятие юридически обязывающего протокола к Конвенции с эффективным механизмом проверки.

Пандемия, вызванная коронавирусом, продолжает бушевать в мире. Американцы все время тычут пальцем в Ухань, как первоначальный источник распространения инфекции, а ведь именно они и заказывали и оплачивали все работы на этом объекте, а теперь громче всех кричат «держи вора». Кто может поручиться, что завтра или послезавтра какой-нибудь зловредный вирус или микроб не вырвется за стены лаборатории, находящейся на окраине Тбилиси?

За полторы тысячи лет своего существования Тбилиси пережил много нашествий, а вот такого может и не пережить. Грузия все-таки не Китай с его гигантскими ресурсами, и рассчитывать на то, что американцы возьмут ответственность на себя, не приходится. Именно американский президент сформулировал четкий лозунг о том, что у победы сто отцов, а поражение всегда сирота. То, что в таком случае Грузия останется в положении сироты, сомневаться не приходится.

Нельзя сказать, что грузинские власти не реагируют на требования России. Амиран Гамкрелидзе пригласил Марию Захарову посетить лабораторию Лугара, чтобы убедиться в ее безопасности. МИД Грузии заявил, что российские эксперты могут быть допущены в созданную американцами биолабораторию, но только в рамках международной конвенции, а визит в одностороннем порядке совершенно исключается.

Вот здесь позиции Тбилиси и Москвы вступают в непримиримые противоречия. Грузинская сторона обращается к международному сообществу, и в первую очередь, к участникам Конвенции по запрету биологического оружия. Она требует, чтобы деятельность лаборатории не ставилась под сомнение. На этих условиях она готова принять международную группу экспертов, в составе которых могут быть и российские специалисты. Россия целесообразным считает посещение данного биообъекта российскими экспертами исключительно при предоставлении гарантий доступа во все лабораторные корпуса, в том числе и в помещения, занимаемые американскими специалистами, а также свободный доступ к любой документации.

«Именно такой формат позволил бы обеспечить реальную проверку. Участвовать же в пиар-кампании по сокрытию истинной направленности работ, проводимых биологами военного ведомства США вблизи российских границ, мы не будем. Исходим из того, что визит должен осуществляться в двустороннем формате без подключения представителей других стран (готовы сделать исключение для пентагоновцев, аккредитованных при Центре), а также международных и региональных организаций. Ожидаем от грузинской стороны официальной реакции на нашу ноту от июня 2019 года с просьбой дать необходимые пояснения по модальностям возможного визита», — заявили в МИД РФ.

То, что грузинская сторона предлагает устами Амирана Гамкрелидзе, российская сторона считает «потемкинской деревней». А ситуация достаточно серьезная. Аналог лаборатории Лугара строится американцами на Украине, опять-таки на границе с Россией. Для насекомых или других носителей патогенов 40 километров до Белгорода и других российских населенных пунктов не расстояние.

Казалось бы, неразрешимых противоречий с проверкой нет. Если грузинская сторона соглашается на допуск российских экспертов, уверяя, что скрывать ей нечего, это совершенно спокойно можно сделать и в двухстороннем формате, с полным допуском ко всем материалам, а не водить за ручку экспертов с черными повязками на глазах по заранее расчищенным коридорам лаборатории. Тем более, что Россия согласна на присутствие пентагоновцев, аккредитованных при лаборатории.

Есть и еще один аспект, о котором заявил член Совета Федерации, представитель РФ на переговорах с Грузией Григорий Карасин. По его словам, публичные заявления Тбилиси о готовности принять делегацию российских экспертов официальной линией не подкреплены.

«Всегда между государствами существует официальная переписка в форме вербальных нот или в форме посланий, обращений, которые сформулированы в официальных бумагах и передаются одной стороной другой с расчетом, что будет какая-то реакция. Собственно, пока такой реакции на наше последнее обращение мы не получали», — сказал Карасин.

Ту же позицию занимает и первый зампредседателя комитета Госдумы Геннадий Онищенко. Бывший главный санитарный врач России заявил, что он может поехать в Грузию, но это не будет соблюдением международных правил. Грузинская сторона готовит простую «отмазку», дескать, мы приглашали, а они не едут. Это так не делается, и в Грузии об этом прекрасно знают. Зато сразу подало голос американское посольство. Оно в очередной раз заявило о незаконной «бордеризации», и назвала тревожной продолжающуюся со стороны России «кампанию дезинформации», в том числе, «распространение лживых измышлений» о центре Лугара, который «сыграл жизненно важную роль в борьбе Грузии с коронавирусом».

Что можно ответить на заявления из центра управления Грузией, которым уже давно является американское посольство? Во-первых, лживые измышления и российскую дезинформацию пресечь легче легкого. Для этого всего лишь надо раскрыть двери лаборатории перед российскими экспертами полностью, и разрешить доступ ко всем документам, если там нечего скрывать.

Раз этого не происходит, значит скрывать есть что, и все опасения, связанные с этой лабораторией, более чем обоснованы. И, во-вторых, о чудотворной миссии лаборатории Лугара в борьбе с эпидемией коронавируса… В чем она состоит конкретно, за все эти месяцы выяснить так и не удалось. Может быть, там изобрели вакцину и лекарство против этой инфекции, которые во всю используют в Грузии, но пока держат в секрете? А, может быть, создали специальные уникальные лечебные методики, которые непробиваемым щитом прикрыли население Грузии, но эта информация, судя по всему, тоже держится в секрете. В таком случае непонятно, почему такие возможности не используются в самих США, где количество заболевших подбирается ко второму миллиону, а умерших перевалило за сто тысяч. Это ведь наихудшие показатели во всем мире — для гегемона даже как-то неприлично. Или гегемон подделывает статистику? Думается, что и на эти вопросы ответа не будет.

А пока американские биолаборатории, как ядовитые грибы, вырастают во многих странах мира, и особенно активно на постсоветском пространстве. Чем они там занимаются под густой завесой лжи и дезинформации, становится ясно, после очередной вспышки какой-нибудь экзотической эпидемии. И пока действие этих объектов, которые запрещено открывать на территории самих Соединенных Штатов, не будут взяты под плотный контроль мировой общественности, эпидемии и пандемии будут регулярно повторяться.

Ираклий Чхеидзе

# Россия
По материалам: eadaily.com

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