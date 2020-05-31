Россиян развлекут кухонным арабо-израильским конфликтом

Вадим Карасев

Кадр: «Запретная кухня»

Онлайн-кинотеатр Okko покажет фильм «Запретная кухня». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

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В новой кинопремьере актер сериала «Очень странные дела» Ноа Шнапп играет подростка, мечтающего стать шеф-поваром, чтобы с помощью своих неординарных кулинарных навыков помирить свою наполовину израильскую, наполовину палестинскую семью, ни один прием пищи в которой не обходится без скандала и ссоры. Онлайн-кинотеатр рекомендует посмотреть новинку 31 мая.

Утром, в 9:00, Okko предлагает утреннюю йогу в передаче «Фитнес против вируса». В 12:00 — цикл познавательных мультфильмов для самых маленьких «Развивашки».

Днем, в 14:00 зрителям рекомендуют кулинарную лекцию «Готовим дома с Novikov School» с рецептом равиоли Парма. Позже, в 16:00, — шедевры из серии классических мультфильмов Disney.

Вечером, в 19:00, пользователям предлагают посмотреть запись концерта «Берлиоз. Фантастическая симфония» от Свердловской филармонии в исполнении Уральского академического филармонического оркестра, главным дирижером и художественным руководителем которого выступает народный артист России Дмитрий Лисс. В 21:00 — фильм «Запретная кухня». В 22:00 онлайн-кинотеатр рекомендует новинку, комедию «Настоящие боссы» о двух подругах, создавших с нуля косметическую компанию. К сожалению, предпринимательницы погрязли в долгах и уповают на выкуп от титана отрасли.

Okko предоставляет своим подписчикам новый тип подачи контента: сформированный, как классическая телепрограмма передач, но при этом персонализированная и учитывающая пожелания и запросы каждого пользователя, а также доступная каждый день. Подробнее о главных событиях и премьерах онлайн-кинотеатра на ближайшую неделю читайте в нашей подборке.