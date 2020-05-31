Россиянам назвали профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии

Вадим Карасев

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Эксперты Института прогрессивного образования назвали россиянам профессии, представителям которых стоит ожидать повышения зарплаты после пандемии коронавирусной инфекции. Данные исследования оказались в распоряжении RT в субботу, 30 мая.

В первую очередь на рост зарплаты могут надеяться PR- и SMM-специалисты, а также продюсеры и контент-менеджеры. Исследователи объяснили это тем, что после кризиса предприятиям бизнеса необходимо будет улучшать сервис. Также на прибавку могут рассчитывать IT-специалисты и онлайн-маркетологи.

По информации экспертов, в некоторых сферах на рост зарплат повлияют сложные условия работы. К таким можно отнести антикризисных менеджеров, консультантов по финансам и управленцев в сфере логистики, а также специалистов по тайм-менеджменту.

Повышение оклада ожидает и врачей, специалистов естественно-научного цикла, психологов и психотерапевтов, опытных онлайн-педагогов и репетиторов, агрономов, виртуальных гидов, лаборантов, зоотехников, операторов машинного доения, ветеринаров.

Ранее россиянам назвали самые востребованные профессии после пандемии коронавируса: в их числе окажутся специальности, связанные с наукой и технологиями. Например, это могут быть такие профессии, как инженер-робототехник, юрист по применению ИИ, искусствовед по созданию артефактов в виртуальной реальности и многие другие. Кроме того, в числе самых актуальных окажется профессия учителя.