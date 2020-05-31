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Российский врач рассказал о главной причине зависимости от никотина

Российский врач рассказал о главной причине зависимости от никотинаФото: globallookpress.com

Привычка курить, как правило, обусловлена поведенческими стереотипами. Именно от них сложнее всего избавиться никотинозависимым, уверен директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков. Его слова передает RT.

«Поменять образ мышления и поведения, изменить поведенческие стереотипы бывает сложно. Как правило, здесь и проявляется готовность и способность бросить курить», — подчеркнул специалист. Он добавил, что блокировать абстинентный синдром от зависимости не так трудно, как побороть себя психологически.

Прежде всего, отметил Зыков, нужно проанализировать манеру поведения курильщика и то, сработают ли распространенные стереотипы о курении в компании или курении после еды на поведении зависимого. Для того, чтобы не поддаться таким соблазнам, должны быть внутренние стимулы. Если человек на самом деле не хочет бросать, то он будет находить отговорки, считает врач.

По словам медика, это касается не только курильщиков, но и людей с любой формой зависимости.

Ранее сообщалось, что член комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр-нарколог Борис Менделевич предложил включить лечение от никотиновой зависимости в полис ОМС. По его словам, во всем мире курение считают болезнью, поэтому к зависимым людям нужно относиться соответственно.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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