С 1 июня в Киеве заработает система фотофиксации нарушений на дорогах: ответы на главные вопросы (фото)

Анастасия Иванова





1 июня в 00:01 в Киеве и Киевской области начнет работать система автоматической фотофиксации нарушений Правил дорожного движения (ПДД). Первые 50 камер уже установлены.

«Задача системы — снизить количество жертв на украинских дорогах»

— Сначала эта система будет работать на фиксации превышения скорости, — говорит заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, — а в дальнейшем, в этом же году, будет перенастроена на фиксирование и других нарушений: проезд на запрещающий сигнал светофора, пересечение двойной сплошной, езда по тротуарам, остановка в неположенном месте, передвижение по выделенным для общественного транспорта полосам.

Почему работа этой системы так важна? Мы подсчитали, что с 1991 года на украинских дорогах погибли 175 216 человек. Все эти люди стали жертвами плохих трасс, нарушения ПДД, потому что кто-то решил, что ему нужно быстрее проехать, а другие должны подождать. Так что задача этой системы — снизить количество жертв на украинских дорогах.

Дело в том, что примерно 40 процентов ДТП, в которых гибнут или тяжело травмируются украинцы, связаны с превышением скорости. Мы не можем поставить у каждого перекрестка или участка дороги полицейского с радаром. Мировой опыт показал, что нужно использовать современную технологию фиксации нарушений ПДД. Камеры стоят в местах, где произошли тяжелые ДТП с серьезными последствиями.

Карта размещения камер фотофиксации (фото mvs.gov.ua)

С 2014 года постепенно идет снижение количества погибших на украинских дорогах. Но число остается высоким по сравнению с показателями европейских стран. Так, в прошлом году на украинских дорогах погибли 3 454 человека. Для сравнения: в городе-миллионнике Осло — всего один человек за год.

Камеры в Киеве установлены за счет городского бюджета, а в области — за счет службы автомобильных дорог и госбюджета Украины. В дальнейшем в этом году планируется закупка еще 220 комплексов автоматической фотофиксации нарушений ПДД, которые будут установлены на основных автомагистралях Украины в местах концентрации ДТП.

В этом году планируют закупить еще 220 комплексов (фото mvs.gov.ua)

— Теперь о механизме привлечения к ответственности нарушителей. Напомню, что у нас за превышение скорости на 20 км/час предусмотрен штраф в размере 255 гривен, а за превышение более чем на 50 кмчас — 510 гривен, — говорит первый заместитель Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий. — Если камера зафиксировала превышение, происходит автоматическая идентификация автомобиля за счет считывания госномера. И дальше система выбирает информацию о владельце авто и подтягивает к этому нарушению. То есть автоматически формируются все данные владельца машины, регистрации авто и необходимые реквизиты постановления. В постановлении будут указаны: само нарушение — место и время, человек, на которого зарегистрирован автомобиль, а также на сколько была превышена скорость. Ну и, соответственно, штраф, который нужно уплатить за нарушение. Мы рассчитываем на ответственное отношение к внесению штрафа. Поэтому для тех, кто уплатит его на протяжении 10 дней, предусмотрена 50-процентная скидка с момента вступления в силу этого постановления. А оно вступает в силу с момента вручения владельцу авто или ответственному лицу. Правда, человек может отказаться от получения этого письма с постановлением, в этом случае документ о нарушении вступает в законную силу, когда проставлена отметка об отказе в получении письма. Еще один вариант: письмо не было вручено и возвращается органу, который его направлял. Это юридический факт вступления в силу этого постановления.

Все данные о владельце машины, регистрации авто и необходимые реквизиты постановления формируются автоматически (фото автора)

— В протоколе, который вы получаете, есть QR-код. Его можно отсканировать с помощью своего смартфона и перейти на страницу, где находится видео момента нарушения. Тут есть возможность уплатить штраф банковской картой или же переслать документ тому человеку, который в момент нарушения был за рулем, чтобы штраф внес он, — говорит Антон Геращенко. — Все сделано с максимальным удобством для граждан.

«Фактически система обеспечивает исключение злоупотреблений»

— После того как система сформирует всю нужную информацию, протокол автоматически передается инспектору патрульной службы, который проверяет все данные. И в случае их подтверждения ставит на документе свою электронную подпись. Дальше постановление отправляется на печать для пересылки почтой, — говорит Алексей Белошицкий. — Также тут есть важный момент защиты от злоупотреблений инспектором: распределяются протоколы между инспекторами хаотично, то есть невозможно узнать, кому и какой документ попадет. Если же постановление выбраковывается, оно направляется на второй уровень проверки, где другие инспекторы проверяют, действительно ли там не было нарушения или есть несоответствия. Если инспектор увидит, что постановление может быть принято, оно будет возвращено на подпись. Так что тут есть дополнительные моменты контроля, и фактически такая система обеспечивает исключение злоупотреблений.

— Все данные в постановление подтягиваются автоматически, инспектор только проверяет, все ли соответствует. В это нельзя вмешаться, да и выбраковку проверяют, так что фактор знакомства исключен, — отмечает первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины.

Протоколы о нарушениях распределяются между инспекторами хаотично, невозможно узнать, кому и какой документ попадет (фото автора)

— Могу добавить, что списка «неприкасаемых» не будет. Ведь о нем станет известно, кто-то возьмет и «сольет» информацию. Я считаю, что все должны платить за свои нарушения, — добавляет Геращенко.

— Сейчас в интернете появились предложения купить пленки, скрывающие госномера, якобы они должны защитить водителя, чтобы он и дальше нарушал, — говорит Антон Геращенко. — Хочу сказать, что эта система будет распознавать даже заклеенные номера. Информацию о пленках выкладывают в сеть мошенники, которые просто хотят выудить деньги. Так что лучше не тратиться на пленки, они не спасут от факта фиксации нарушения.

— Добавлю, что украинским законодательством предусмотрена ответственность за сокрытие госномеров автомобиля, если они не читаются на расстоянии 20 метров, за отсутствующий номерной знак и ряд других возможных вариаций со знаками, которые рекламируются в интернете, — добавляет первый замначальника ДПП. — За это нарушение предусмотрен штраф в размере 170 гривен, а в случае повторного нарушения — штраф 255 гривен, общественные работы или изъятие автомобиля. Патрульная полиция будет дополнительно ориентирована на выявление таких нарушений.

На конверте с постановлением будет размещено стилизованное изображение ДТП, а также указана статистика аварий за 2019 год, — говорит замминистра внутренних дел, — Это сделано для того, чтобы нарушитель понимал: от каждого из нас, кто выезжает на дорогу, зависят жизни. Это очень важно. Кроме того, постановления защищены металлический лентой с голограммой, которая указывает, что это настоящее письмо от полиции. Также защитой является QR-код.

На конверте с постановлением будет размещено стилизованное изображение ДТП, а также указана статистика аварий за 2019 год (фото автора)

— Камеры не такие, как обычные для видеонаблюдения, — отмечает Геращенко. — Они фиксируют движение на трех полосах дороги. Сверху находится радар, который определяет скорость. Это высокотехнологичная разработка, подобные камеры установлены на европейских дорогах. Так как закон предусматривает необходимость предупреждения о наличии такой камеры, знаки будут уставлены вместе со знаками ограничения скорости. Так, в Киеве в летний период — с апреля по ноябрь — по некоторым дорогам можно двигаться со скоростью 80 кмчас. Например, это проспект Бажана, где стоит знак об ограничении 80 кмчас. Нарушением будет считаться, если водитель едет по проспекту со скоростью более 100 кмчас, плюс 3 кмчас захватывается как возможная поправка погрешности системы. То есть камера зафиксирует нарушение, если водитель превысит скорость 103 кмчас. Такая скорость на магистрали, где нет пешеходных переходов и перекрестков, достаточная для передвижения граждан. В зимнее время в Киеве возвратятся к максимальной скорости 50 кмчас.

Езда по доверенности и кто платит штраф

Знаки о наличии камеры будут уставлены вместе со знаками ограничения скорости (фото mvs.gov.ua)

— В случае передачи автомобиля в пользование другому лицу, если владелец в документах не изменен, то система будет выдавать штраф хозяину авто, — уточняет Билошицкий. — Информация о человеке, который может пользоваться машиной, должна быть внесена в базу. Для этого есть соответствующий механизм: нужно написать заявление с указанием уполномоченного лица в патрульную полицию (это можно сделать также на сайте). Если заявления нет, то постановление о нарушении будет приходить владельцу авто.

«Евробляхи»: кто несет ответственность

— Тут нужно разграничивать два нюанса, — говорит Алексей Билошицкий. — Если авто с иностранной регистрацией было завезено в Украину нашим гражданином, информацию о штрафе будет получать тот, кто ввез машину. Если же такое авто ввезено иностранцем или лицом без гражданства, предусмотрен другой механизм: при выезде за пределы Украины пограничники вручат владельцу копию постановления и предложат уплатить штраф, предупреждая о том, что неуплата станет основанием для временного запрета на въезд в Украину до момента погашения долга.

— Номерные знаки придется ставить на все авто, в том числе и на американские, где не предусмотрена установка переднего номера, — уточняет Геращенко. — Хочу отметить, что безопасность граждан важнее эстетического вида машины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что эту систему планировали запустить с 1 мая, однако отложили введение из-за пандемии коронавируса.

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