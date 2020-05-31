Самые лучшие презервативы: необычные новинки в индустрии секса

Алексей Вольцев

Сексуальная жизнь у каждого человека обладает собственной интенсивностью. Одним хватает раза в неделю неспешно побарахтаться в постели, другие хотят кувыркаться каждую ночь и устраивать настоящую феерию. Все, что объединяет каждого человека на пути к удовольствию – безопасность. Конечно, есть немало уникумов, которые даже не слышали о том, что интим может быть защищенным.

Любой контрацептив у них вызывает отвращение, так как он мешает процессу и делает ощущения не такими приятными. Но факт остается таковым – без защиты риск получения заболеваний, передающихся половым путем, многократно возрастает. Не говоря уже о нежелательной беременности, которой боятся не только девушки, но и парни ввиду ответственности. Самые лучшие презервативы обещают нереальное наслаждение от близости без какого-либо дискомфорта. Действительно ли это так?

Барьерная контрацепция – одна из наиболее распространенных. Любители свободной любви без ограничений здесь не в счет – они сознательно подвергают себя и партнера риску. Но неопытные неофиты могут действительно подумать, что кондом способен испортить впечатления даже от самого яркого секса. На самом деле, это не так.

Современные производители готовы сделать все, чтобы угодить потребителям, поэтому выпускают на рынок такие новинки, от которых буквально кружится голова. Одни поражают своей инновационностью, другие впечатляют внешним видом, а третьи – своей бесполезностью. Мы рассмотрим основные варианты, которые можно найти в аптеках и на полках в магазинах. С таким разнообразием скучный интим вам точно не светит!

Контрацептивы для вегетарианцев

Исходя из названия, можно подумать, что эти кондомы можно употреблять в пищу. Однако это вовсе не так. Такие презервативы – это дань уважению природе. Ведь вегетаринцы – это не только не, кто не употребляет пищу животного происхождения. Это еще и те, кто заботится о природе и старается минимизировать вред, который ей наносится. Обычные резинки изготавливаются из латекса, а он в свою очередь делается с использованием животного белка – казеина. Любители растительной пищи не могли смириться с этим фактом, поэтому производители контрацептивов явили миру свое уникальное творение – веганские презервативы.

Такие штучки делают из растительного каучука и не тестируют на животных. Многим они кажутся более прочными, при этом не имеют запаха латекса. По прочности они не уступают классическим вариантам и неплохо тянутся, что можно назвать существенным плюсом. На данный момент такие презервативы выпускает не одна компания, поэтому перед потребителем открывается большой выбор. Если вы тоже радеете за сохранность природы и не хотите вредить беззащитным зверушкам, то эти кондомы будут для вас отличным способом контрацепции.

Полиуретановое чудо

Латекс – это весьма капризный материал. Он может вызывать неприятные ощущения не только у представительниц прекрасного пола. Но и у мужчин. Поэтому нет ничего удивительного, что производители презервативов стали искать аналогичную альтернативу. И весьма в этом преуспели, предложив своим покупателям попробовать полиуретановые резинки.

Первое, что может броситься в глаза – фактура такого кондома совсем иная. Они более легкие, мягкие и тонкие. Пользователи отмечают, что ощущения при надевании и использовании намного лучше, плюс нет искусственных ароматизаторов. Все потому, что полиуретановый материал имеет нейтральный аромат и совсем не отпугивает своей резкостью.

Одним из минусов такого презерватива можно считать его неэластичность. Если хотите воспользоваться им, тщательно подбирайте размер. В противном случае вас ждет конфуз и разорванный контрацептив. Кроме того, полиуретановые резинки не так часто можно встретить в аптеках, да и цена на них нередко бывает очень «агрессивной». Но если вам хочется чего-то нового и у вас стойкая аллергия на латекс, то все же стоит заморочиться и приобрести эту новинку, так как на данный момент она является одной из наиболее востребованных.

Супертонкие резинки

Практически каждый производитель презервативов утверждает, что его товар практически не ощущается при надевании и дает гарантию естественного удовольствия. Но стоит раз и навсегда уяснить один момент – любой презерватив будет ощущаться. Может, не каждая девушка это почувствует в запале страсти, но уж точно каждый парень будет знать, что его член обволакивает резиновая пленка. Однако преимущество супертонких кондомов заключается в том, что они более деликатны в отношении пениса. Они не сжимают его, не мешают кровообращению и гарантирую приятное времяпровождение.

Однако сила таких презервативов является их же слабостью. Такие контрацептивы проще порвать, они могут случайно скатиться и мешать фрикциям. Здесь важно подобрать нужный размер и не льстить себе, ведь такая лесть может дорого стоить. По статистике многие парни стараются покупать именно тонкие презервативы, чтобы получить большее удовлетворение. Так ли оправданы их ожидания – неизвестно, однако данная модель остается очень популярной среди широкой аудитории.

Сложносочиненные монстры

Люди привыкли, что презерватив – это гладкий резиновый «носочек» для члена. В нем нет ничего сложно, просто ровная поверхность, защищающая от неожиданных ситуаций. Однако есть экстремалы, которым мало того, что предлагает им классика. Поэтому появление резинок, которые нашпигованы пугающими дополнениями, вроде длинных мягких шипов, пупырышек, колец, усиков, было вполне ожидаемым.

Внешняя составляющая обычно оставляет желать лучшего, так как ни одна нежная натура в здраво уме не решится использовать такое в интиме. Но самые лучшие презервативы – это те, которые удовлетворяют личные желания. Многие признаются, что женщины в восторге от такого чувствительного массажа, который обеспечивает данный кондом.

Считается, что наличие всяких инородный украшений делает презерватив более ненадежным. Это не так, ведь все зависит от бренда производителя. По факту, это обычный презерватив с некоторыми дополнительными элементами, призванными разнообразить ощущения. Другой вопрос, что подходят такие новшества далеко не для всех пользователей. Но коли вы действительно хотите порадовать партнершу необычными экспериментами, то можете приобрести себе этих монстров – удивление второй половинке точно обеспечено.

Женские кондомы

Кто сказал, что забота о контрацепции – это исключительно мужская обязанность? Дамы тоже могут взвалить эту ответственность на себя и сделать выбор в пользу специальных дамских презервативов. Многие могут удивиться – куда же надевать резинку девушке? Однако все гораздо проще. Ее не нужно надевать, ее нужно засовывать. У такого кондома имеется плотное колечко, которое остается снаружи влагалища, в то время как остальная часть засовывается в лоно. Как признаются женщины, хоть раз испытавшие эту новинку на себе – ощущения волшебные.

Колечко непроизвольно трется о клитор, гарантируя дополнительную стимуляцию. Конечно, для парней такой вариант бывает не очень удобным. Да и про надежность мало сказано слов, ведь есть вероятность того, что резинка будет постоянно съезжать. Плюс ко всему, представители сильного пола отмечают очень странные звуки, которые раздаются при использовании женского презерватива. В этом случае можно сказать, что этот вариант уж на очень большого любителя.

Анестезирующая контрацепция

Презервативы с анестетиком – это не такая уж редкость в наши дни. Причем они бывают двух видов: со смазкой внутри, чтобы продлить эрекцию для него, а также со смазкой снаружи, если речь идет об анальном сексе и нужно как-то обезболить партнершу. В любом случае, это очень ситуативный кондом, потому как мало кто захочет терять часть своей чувствительности во время близости. Кроме того, такая анестезия может оказаться попросту недействительной из-за малого количества лубриканта. И тогда все – деньги потрачены, а результата ноль.

Но анестезирующие резинки действительно бывают необходимы. Например, когда все происходит у девушки в первый раз. Или если вы практикуете занятия анальным сексом. Да и для парней порой требуется средство, способное оттянуть момент наступления оргазма. Именно поэтому важно правильно выбирать презерватив, что не получить в итоге дешевку, не способную не то, что обезболить, но и защитить от нежелательных последствий.

Правила выбора

Большинство людей вообще не заморачиваются с тем, какие презервативы покупают. Для них важно побыстрее схватить желанную пачку и ретироваться, чтобы никто не увидел этого момента. Однако такая стеснительность и неосведомленность часто приводит к тому, что покупка оказывается с браком. Последствия бывают самые разные: отсутствие надежной защиты и порванный не вовремя кондом, заболевания, раздражения из-за аллергии, нежелательная беременность. Если вы не хотите столкнуться со всем этим на личном опыте, то вам следует знать все о выборе кондома.

Место покупки. Помните о том, что для хранения презервативов нужны особые условия. Если вы покупаете контрацептивы на кассе в супермаркете, то у нас для вас плохие новости. Такие резинки могут быть просто непригодными для использования, иметь истекший срок годности, а также оказаться бракованными. Самое лучшее место для покупки – аптека. Здесь есть специальное прохладное помещение, где находятся и упаковки с кондомами. Так вы точно будете уверены в том, что ваша покупка хранилась правильно.Не стоит ориентироваться только на цену. Одни думают, что нет практически никакой разницы между дешевыми и дорогими марками, поэтому сильно экономят, другие стремятся выбрать себе резинки подороже, надеясь на высокое качество. И те, и другие неправы. Необходимо иметь хотя бы небольшое представление о популярных брендах и материалах, чтобы сделать правильный выбор.Срок годности – в первую очередь. Проверьте его на упаковке, чтобы убедиться в качестве товара. Если товар просрочен, откажитесь от покупки. Не стоит надеяться, что презерватив – это не еда, им невозможно отравиться. Отравиться невозможно, а получить сильную аллергию и раздражение в области гениталий – вполне. Кроме того, в таких резинках смазка может быть уже высохшей, что делает их крайне неудобными и опасными.Обратите внимание на то, как лежит презерватив в индивидуальной упаковке. Те контрацептивы, которые расположены овалом, менее надежны, так как это провоцирует сильное напряжение для материала. Как результат, такие презервативы куда чаще рвутся. Не хотите неприятных сюрпризов – потратьте минуту времени и изучите покупаемую упаковку.Материал изготовления тоже играет немалую роль. Если вы знаете, что у вас аллергия на латекс, то лучше поискать кондомы из полиуретана или полиизопрена. Эти материалы не обладают свойствами латекса, более безопасны, мягки и не имеют запаха. Но и заплатить придется больше.Дополнительные элементы – дело вкуса. Помните, что ощущения от гладких и ребристых презервативов разные. Точно так же, как не стоит для первого раза выбирать резинки, изобилующие декором в виде усиков и пупырышек. Самые лучшие презервативы – это надежные и комфортные кондомы, поэтому опирайтесь на собственные ощущения, не забывая о голосе разума.

Покупка презерватива не является чем-то из ряда вон выходящим. Это делают и мужчины, и женщины каждый день во всем мире. Однако если вы хотите действительно получить качественный товар, но при этом разнообразить интимную жизнь, то вам придется проявить внимательность и наблюдательность. Изучите основные марки, которые существуют на данный момент, обращайте внимание на состав и дополнительные свойства и не экономьте на своей защите. Скупой платит дважды, а плохие контрацептивы становятся причинами самых неприятных последствий.

ДОРОГО VS ДЕШЕВО - ПРЕЗЕРВАТИВЫ ДОРОГИЕ И ДЕШЕВЫЕ / ПРОБУЮ И СРАВНИВАЮ