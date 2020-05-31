Самые необычные эрогенные зоны у мужчин

Лидия Мартынова

Некоторые чувственные области у мужчин остаются недооцененными, а ведь именно они (эти области) способны неожиданно разнообразить ощущения и переживания. Итак, представляем интригующий ТОП-10 самых необычных эрогенных зон у мужчин.

На первом месте – шея. Принято считать, что это прикосновения к женской шейки вызывают бурю эмоций. А оказывается, что и представителям сильного пола нравится ощущать тёплое дыхание своей партнёрши. Целуем шею, ласкаем её языком и доставляем вашему мужчине радость. Но, только до разрядки. По свидетельству исследователей, у 98% мужчин, после завершения полового акта, прикосновения к шеи начинают восприниматься как щекотные.Второе место занимают уши, а чаще всего – мочки ушей и хрящик. Мужчинам нравится, когда их трогают, массируют, слегка оттягивают и даже покусывают. Не зря даже у главного героя фильма «1+1» уши были чувствительны к ласкам.Лоб – ещё одна необычная эрогенная точка занимает третье место. Лёгкие движения от центра к периферии помогают расслабится и даже стимулируют выработку гормона счастья. Ну и готовность к прекрасному продолжению вечера.На четвёртом месте веки. Когда мужчина закрывает глаза, он погружается в чувствование и готов наслаждаться. Лёгкое поглаживание и поцелуи в область век дают возможность активно возбудить представителя сильного пола. А также снять усталость и напряжение с глазных яблок.На пятом месте – участок под коленом. Это место, лишённое волосяного покрова, очень чувствительное для поглаживаний и поцелуев. Не ожидали? Тогда пробуем на вашем партнёре и удивляемся.На шестом месте – ступни. Вы же сами понимаете, как приятен массаж уставших ножек. А вот специальные точки посередине пятки и ниже большого пальца, ближе к указательному, могут действовать очень возбуждающе.Кстати, седьмое место отдельно можно отдать большим пальцам ног. Дело в том, что сигналы от них идут в область, которая соседствует с областью гениталий. Так что, разминая палец, вы возбуждаете параллельно и соседнюю зону. И вот она уже всё, что ниже пояса, готово к действию.На восьмом месте – ягодицы. Похлопывание по ним возбуждает многих мужчин ( спанкинг). То ли оно возвращает их в беззаботное детство, то ли походит на лёгкое сопротивление и даёт ему почувствовать себя завоевателем. А, возможно, и всё сразу. Одним словом, шлепки по попе заводят представителей сильного пола даже очень сильно.На девятом месте – волосы. Ну разве не приятно, когда кто-то гладит тебя по голове и перебирает прядь за прядью. От такого хочется просто мурчать. Так что и твой избранник явно оценит такие ласки для снятия напряжения. Правда, мы поместили волосы лишь на девятое место потому, что иногда такая прелюдия заканчивается… молодецким храпом. Так что не слишком расслабляй его.Ну и наконец, на десятом месте руки. Да, именно натруженные мужские руки, а вернее их поглаживание и поцелуи могут сильно возбуждать мужчину. С психологической точки зрения это и не удивительно. Ведь такие ласки – своеобразная благодарность за его труд. Ну и хорошая прелюдия для хорошего вечера.

Стоит отметить, что такие необычные эрогенные зоны можно и стимулировать необычно: гладить, надавливать, шлёпать, дуть, облизывать, покусывать и даже смазывать эфирными маслами. Все это поможет сделать мужчине приятно во время секса. Главное – делать это с любовью и экспериментировать. Тогда вы в очередной раз убедитесь, что мужчины очень чувственные и чувствительные натуры.

Какие САМЫЕ ЭРОГЕННЫЕ ЗОНЫ У МУЖЧИН? Как и Куда целовать мужчину? 18+