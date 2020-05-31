Считается ли флирт изменой? Психолог отвечает на вопрос

Алексей Вольцев

Некоторые люди не могут представить свою жизнь без комплиментов. А других любая улыбка, адресованная незнакомцу, приводит в бешенство. Стоит ли считать флирт изменой? Ответ на этот вопрос не так-то и прост.

Что такое флирт?

Вообще, флиртом принято считать определённые ухаживания, которые косвенно намекают на возможность некоторых отношений между людьми. Но, не указывают на это открыто. Ну, не хотели наши предки стать объектом насмешек или вообще получить приглашение на дуэль. Вот и научились использовать намёки, которые означают «вроде, да, а вроде и нет». Ведь если человек подмигнул, всегда есть возможность заявить, что просто в глаз влетела муха…

Почему некоторым людям нравится флиртовать?

Углубимся в историю. Флирт подразумевал надежду. Он означал определённое утверждение: «Ты выглядишь в моих глазах привлекательно», «Чтобы не было у тебя сейчас, всё может изменится к лучшему». Ведь любой человек хочет верить, что его любят и принимают. Представьте себе такой вот заряд оптимизма.

Кроме того, полутона учат понимать того, кто рядом по невербальным признакам. Это отлично помогает затем во время деловых встреч и переговоров. И даже учит влиять на людей.

У большинства женщин и мужчин периодически возникает потребность пофлиртовать. После негатива в свой адрес со стороны любимого или любимой хочется доказать самому себе, что ты не так уж и плох. Ты способен нравится и производить впечатления.

Более того, подсознательно ты уже «в сговоре» с другим человеком. Значит, в сложной ситуации уже не один. Рядом с тобой окажется потенциальная поддержка.

Поделюсь историй из личного опыта. Долгое время сотрудничаю с организацией государственной формы собственности. Работают там люди годами, если не десятилетиями. Коллектив с очень хорошими производственными показателями и хорошим микроклиматом. Отслеживала там манеру общения между сотрудниками. Сплошной лёгкий флирт.

Пришли такие измученные жизнью дамочки и мужчины со списком болячек, и… оставляют всё это за дверью любимой работы. А внутри – аура из комплиментов и полутонов. Глазки блестят, шутки-прибаутки, дело кипит, показатели уже подобрались к недосягаемым.

«Да всё у нас нормально», — пятидесятилетняя учётчица кокетливо поправляет чёлку, и молодой ревизор утвердительно кивает. Видно, что он не ожидал такого и растерянно отмечает, что всё О.К.

Вообще же в нашем обществе принято (и даже фактически поощряется) небольшие знаки внимания: сделать комплимент, пропустить девушку вперёд, придержать дверь, поднять настроение и даже – угостить чем-то вкусненьким. Однако, всё это часто ничего не означает на самом деле, кроме как стремления жить дружно с окружающими.

Когда же получается, что флирт даже не предполагает измену?

А что вообще считать изменой?

когда подобные взаимодействия приняты в коллективе лишь для поднятия настроения;когда человек флиртует «из вежливости» или с тем, кто заранее не в его вкусе;когда человек при флирте сохраняет дистанцию (не стремится к тактильному контакту);когда человек не стремится оставить свои контакты и данные.

Ещё один скользкий вопрос: что же собственно считать изменой? Само понятие флирта подразумевает отсутствие непосредственного сексуального контакта, как такового. Но, во время флирта могут устанавливаться достаточно тесные, дружеские, эмоционально насыщенные отношения. Вроде как совсем неблизкий человек начинает играть в жизни важную роль. Хотя и находится в статусе друга/подруги. Отсюда и вопрос: веришь ли ты в эмоциональную измену? Ведь многие счастливые супруги рассказывают, что сперва они просто дружили.

Когда же флирт уже можно считать изменой или когда он может перерасти в измену?

когда он отнимает время у реальных отношений, занимает слишком много личного времени человека;когда человек начинает пренебрегать реальными отношениями в угоду возможности пофлиртовать;когда настойчивый флирт касается одного определённого человека;когда партнёр не перестаёт флиртовать, видя, что это сильно ранит постоянного избранника/избранницу;когда человек во время флирта стремится быть в тесном контакте с другим (обниматься, дотрагиваться, поправлять что-то);когда СМС или иные послания начинают носить откровенно интимный характер.

Одна из клиенток рассказывала, что её возлюбленный смешно флиртовал с новой коллегой. Она относилась к этому спокойно до определённого времени. Решилась поговорить с парнем тогда, когда он стал предпочитать оставаться в офисе, а не сопровождать её на обед. Так же она заметила, что молодой человек стремился подойти к новой коллеге поближе. И, хотя интимного контакта у парня с новой коллегой не было, для девушки такое поведение возлюбленного означало измену. По крайней мере, она видела готовность к этому. Сама же она, в этой ситуации, ощущала себя в качестве «проверенного запасного аэродрома, который никуда уже не денется, но слегка поднадоел».

Ещё один клиент рассказывал свои переживания. Его девушка тоже работала с ним вместе на ресепшине. И когда она позволяла себе лёгкий флирт с постоянными клиентами, он воспринимал это в качестве благодарности за сотрудничество. Но он приравнял её действия к измене, когда она:

начала выделять одно клиента,постоянно отправляла ему дополнительные сообщения и рассылки,немного изменила стиль своей одежды из-за его замечания,меняла стиль поведения при общении с ним,вышла не в свою смену, чтобы обслужить его (при этом не имея финансовой выгоды и в ущерб совместным планам),не обращала внимание на то, что это его задевает.

Для него всё это было показателем, что он стал для неё менее значимым, а значит физическая измена уже не исключена.

Порой людей могут сильно ранить даже СМС-флирт. Ведь он превращается в непрерывный процесс и заменяет общение с реальным партнёром.

Какой же вывод можно сделать?

Так же как понятие добра – зла, вкусного – невкусного, красивого – некрасивого, допустимые границы любых отношений очень индивидуальны. Поэтому, и восприятие флирта существенно различаются.

Если пара находится на стадии становления отношений, они до конца не уверенны друг в друге, не уверены в себе, то ревность становится частым спутником. А флирт с другими представителями противоположного пола будет восприниматься как измена.

Чем старше становится человек или он больше уверен в себе; чем больше доверяет своему партнёру, тем менее болезненно он относится к флирту. Он рассматривает его, скорее, как комплимент: «Эй, дорогой/дорогая, да ты ещё очень даже молодец!»

Поэтому, чтобы лишний взгляд в сторону соседей не стал поводом для разборок, стоит обязательно оговаривать все свои переживания с партнёром. Если твоей девушки тяжело наблюдать как ты ухаживаешь за подругой детства; или твой парень сходит с ума, когда ты кокетничаешь с руководителем, тебе стоит задуматься над этим. Возможно, следует вести себя сдержаннее или, наоборот, оценить насколько тебе комфортно, если партнёр будет дальше давить на тебя?

В любом случае, помни, что флирт – это только намёк, игра. Если избранник/ избранница позволяют себе недвусмысленный тактильный контакт (жаркие объятия, страстные поцелуи и т.д.) или переписку откровенного сексуального характера, называть это флиртом не стоит. Вспомнилось высказывание работника упомянутого мной госпредприятия: «Мы все флиртуем строго с 8:00 до 17:15, а после мы – примерные семьянины…»