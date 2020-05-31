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Сделай тайное явным: открытый разговор о секс-фантазиях

Сделай тайное явным: открытый разговор о секс-фантазиях

Давайте, наконец, будем честными: у каждого человека наверняка имеется какая-нибудь тайная фантазия, фетиш или извращенная фантазия, о которой и подумать-то стыдно. В глубине души человек сходит с ума от желания поделиться этими желаниями со своим партнером. Однако как можно говорить с другим человеком о тех соображениях, которые и в одиночестве вызывают прилив краски к лицу?


Но все не так сложно, как принято считать. Не спешите выбрасывать в помойку ваш небольшой садо-мазо комплект или наряд секси-медсестры! Психологи дают следующие несколько рекомендаций, при помощи которых можно поведать о своих сексуальных фантазиях партнеру и при этом не умереть.

Ключ к успеху — в осознании

Фантазии и так называемые «извращенные» сексуальные желания вполне нормальны. Ненормальна та ситуация, когда у человека подобных желаний нет — об этом скажет любой сексолог. Но если ваш партнер никогда не мечтал о тех вещах, которые представляются возбуждающими вам — то значит, что вы попросту станете его первым проводником в эту тему. Конечно, при условии, что ему это понравится.

Но для начала необходимо научиться самому уживаться со своим фетишем. Это позволяет достичь двух целей. Во-первых, вы делаете свое поведение «нормальным». А значит, что ваше восприятие будет влиять и на восприятие партнера. Во-вторых, когда человек сам принимает свои внутренние желания и не стыдится их, то об этом ему становится гораздо легче говорить вслух.


Сделать фантазию способом установления близости

Существует расхожее мнение о том, что всевозможные фетиши и необычные сексуальные желания — это самый настоящий яд для близких отношений. Якобы, если ими поделиться, то партнеры непременно начнут удаляться друг от друга.

Нет более предвзятого мнения, чем это. В действительности, если люди умеют рассказывать друг другу о своих сексуальных фантазиях, то между ними устанавливаются более близкие и доверительные взаимоотношения. Кроме того, вы можете представить свои фантазии как нечто особенное. Обязательно предварите такой разговор фразой о том, что хотели бы поделиться чем-то совершенно интимным и личным; такой вещью, о которой больше нельзя поговорить ни с одним человеком на всей земле.

Показать, что и другим людям это нравится

Почти что каждая сексуальная фантазия так или иначе освещается в кинофильмах, журналах, телепередачах и так далее. Источник информации может быть любым; так что смело ищите, где освещена «ваша» тематика, и подвергайте воздействию этой информации партнера. Таким образом он сможет привыкнуть к той мысли, что есть и другие люди, которым интересен тот или иной вид фетиша. Поэтому в следующий раз, когда будете подбирать фильм для совместного просмотра на выходных, остановитесь не на семейной комедии, а на киноленте с перчинкой, в которой достаточно доходчиво показана интересующая сексуальная фантазия.

Апелляция к самооценке

Каждый человек имеет собственное представление о своем же сексуальном образе. Одна женщина считает себя в постели страстной «тигрицей», другая — изысканной королевой; одному мужчине покажется, что нет любовника более искусного, чем он; другой считает себя прирожденным консерватором.

В любом случае, важно определить особенности самоотношения вашего партнера и пользоваться ими во благо реализации желаемого фетиша. Он или она считают себя традиционалистами до мозга костей? Докажите, что нет ничего обыденнее, древнее и даже скучнее, чем хлыстик для БДСМ. Партнер считает, что умеет создавать близкую и интимную атмосферу? Давите на эту точку: скажите о том, как романтично было бы испробовать трехскоростной вибратор при свечах под звуки томной музыки, струящейся из колонок.

Итак, раскрытие ваших фантазий может стать отличным опытом взаимодействия. Так что не стоит молчать — просто правильно оцените обстановку, и приступайте к разговору с партнером.

Сексуальные фантазии. Как говорить с партнером о сексуальных желаниях?

# Интересное
По материалам: intrigue

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