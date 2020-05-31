Сексуальные девиации: 6 странностей, о которых обычно не говорят

Алексей Вольцев

Среди сексуальных девиаций встречаются наиболее известные. Например, фут-фетиш или эксгибиционизм уже мало кого удивят до глубины души. А если мы начнем оперировать менее популярными терминами? Слышали что-нибудь про эксаудиризм, цисвестизм, пиролагнию, багчейзинг, порнографоманию или гомеосвестизм? Возможно, что да. Но вот сами названия вряд ли вам о чем-то говорят. Давайте разберемся что к чему.

1. Эксаудиризм

Люди обожают подглядывать друг за другом. Если человеку нравится наблюдать за сексуальными играми других личностей – он приверженец вуайеризма. Когда особый интерес вызывает не визуальная составляющая, а издаваемые звуки, это называют эксаудиризм.

Часто говорят, что парни любят глазами, а женщины – ушами. На самом деле эксаудиризм чаще встречается среди представителей сильного пола.

2. Цисвестизм

В очередной раз проведем сравнение со всем известным термином, так будет понятнее. Ведь все знают, кто такие трансвеститы? Это, например, мужчины, которые любят примерять на себя женские образы. Причем речь идет не только об одежде. Копируется модель поведения типичной представительницы слабого пола.

Сюда же добавляется макияж, укладка. Все это обычно проделывается немного утрированно. Косметики наносится больше, каблуки стараются подбирать выше.

Цисвестизм – это тоже страсть к переодеванию. Однако, тут есть явное отличие от травести. Человек испытывает удовольствие от переодевания в костюмы и образы, свойственные определенной социальной группе или возрастной аудитории.

Приведем понятный пример. Мужчина в возрасте обожает наряжаться в цветастые шортики и яркие кепочки. Так он создает себе игривый детский образ.

3. Пиролагния

Помните, на какие три вещи можно смотреть вечно? Пиролагния предполагает, что человек не просто созерцает пламя свечи и расслабляется. Напротив, его вид костра или любого другого огненного очага сексуально возбуждает.

Не стоит путать традиционную романтику и сексуальные девиации. Если вам нравится создавать интимную обстановку, украшая ванную или спальню – это просто стремление к созданию антуража. Не можете возбудиться без свечей? Имеем дело с пиролагнией.

4. Багчейзинг

В норме человек заботится о своем здоровье. Например, использование презервативов защищает не только от незапланированной беременности. Контрацепция направлена и на защиту от инфекций.

Багчейзинг – это необычное патологическое желание человека заразиться ВИЧ-инфекцией. Раньше считалось, что подобная девиация свойственна гомосексуалистам. В последнее время багчейзинг все чаще наблюдается у людей традиционных взглядов.

Пожалуй, такое отклонение встречается крайне редко. Мало кто может представить, что человек по собственной воле желает получить пожизненную болезнь. Конечно, сегодня ВИЧ – это не приговор. С этим живут долгие годы. Но те, кто впервые слышат о багчейзинге, впадают в настоящий шок от такой информации.

5. Порнографомания

Почему люди возбуждаются от разглядывания эротических картинок или прочтения сексуальных рассказов? Все просто – у них порнографомания.

Человек получает удовольствие или мастурбирует читая статьи в Интернете, пикантные сцены в романах. Также он может самостоятельно создавать маленькие эротические повести. От этого пик удовольствия достигается даже быстрее, чем от изучения чужих произведений.

Люди с любовью к фантазированию встречаются нередко. Однако далеко не все переносят свои игры разума на бумагу или в компьютер. Человек с порнографоманией найдет себя в работе эротическим писателем. Только представьте – и пишите, и получаете сексуальное удовольствие одновременно.

6. Гомеосвестизм

Все люди переодеваются в чужую одежду, согласитесь. Каждый из нас наряжался в костюмы отца или матери в детстве. Кому-то приходилось таскать вещи у подруг или сестер. Но ведь в этот момент мы скорее изучали обладателей вещей или просто хотели покрасоваться в нарядной шмотке.

Гомеосвестизм – сексуальная девиация, которая заставляет своего обладателя возбуждаться из-за примерки чужой одежды. Здесь играет роль как внешний вид детали гардероба, так и то, что осталось на ней после предыдущего хозяина.

Гомеосвеститы любят вдыхать запах прошлого владельца одежды. Ему нравится представлять, как тот или иной человек носил эту вещь. От процесса он испытывает всплеск сексуального желания и повышение либидо.

В мире существует несколько сотен сексуальных девиаций. Какие-то из них присущи огромному числу людей. Они становятся настолько частыми, что и говорить про них нет никакого интереса. Ну возбуждаются люди от просмотра порнографии. Разве есть в этом что-то ненормальное?

Любая внешняя стимуляция сексуальной жизни – это некое отклонение. Другой вопрос, что некоторые вещи для большинства из нас шокирующие и отталкивающие. Но они существуют и имеют тысячи поклонников.

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