Семьи погибших федеральных госслужащих получат выплаты

Алексей Вольцев

Семьи погибших или умерших госслужащих, отмеченных государственными наградами, получат единовременные выплаты. Правительственный законопроект об этом Государственная Дума планирует рассмотреть во втором чтении на одном из июньских заседаний.

При голосовании по документу в первом чтении председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв объяснял, что речь идет о военнослужащих, государственных гражданских служащих, а также сотрудниках органов внутренних дел, прокуратуры, принудительного исполнения и уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, федеральной фельдъегерской связи, Следственного комитета и таможенных органов, сотрудниках Росгвардии, имеющих специальные звания полиции, которые награждены государственными наградами, имеют поощрения президента либо Правительства, а также о госслужащих этих категорий, которые награждены посмертно.

Если законопроект вступит в силу, то обратиться за такой выплатой в государственный орган, где работал награжденный, можно будет в течение полугода. Деньги будут перечислены в течение месяца со дня обращения. Выплату будут вправе получить супруга (супруг) погибшего, его родители, дети, а также лица, находившиеся у него на иждивении. Размеры единовременных выплат установят дополнительными нормативно-правовыми актами.

Правительство внесло законопроект в Госдуму 30 марта 2020 года, он принят в первом чтении 22 мая.

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