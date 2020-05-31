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Северную Корею накрыл мощный кризис из-за коронавируса

Северную Корею накрыл мощный кризис из-за коронавирусаФото: Ahn Young-joon / AP

Северную Корею, одно из самых закрытых государств в мире, накрыл мощный экономический кризис из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет Financial Times.

Пхеньян готовится впервые за 17 лет выпустить бонды, сообщают новостная служба Daily NK и рейтинговое агентство Fitch. Северокорейский лидер Ким Чен Ын требует у состоятельных местных элит скупать облигации и таким образом планирует привлечь иностранную валюту для финансирования 60 процентов бюджета страны, пишет Financial Times со ссылкой на экспертов. По словам сотрудника американского аналитического центра Foreign Policy Research Institute Бенджамина Силберстейна, приобретение бондов государство позиционирует как проявление верности режиму.

«Это [выпуск облигаций] первый реальный признак того, что они столкнулись с очень значительными финансовыми проблемами из-за санкций и вируса», — сказал эксперт по Северной Корее из Венского университета Питер Уорд. Он добавил, что гарантий возврата заемных средств владельцам таких бондов нет.

По оценке рейтингового агентства Fitch, экономика Северной Кореи в 2020 году упадет на 6 процентов. Ситуация усугубляется тем, что экономический спад в стране начался еще в 2018-2019 годах и был вызван сочетанием санкций и череды засух.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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