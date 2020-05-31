«Шахтёр» одержал волевую победу в противостоянии с киевским «Динамо»

Алексей Вольцев

В Киеве состоялся очередной раунд классического противостояния украинского футбола. «Шахтёр» на стадионе НСК «Олимпийский» оказался сильнее «Динамо».Номинальные гости («Динамо») начали активнее. Уже на 2-й минуте у ворот «горняков» возникла опасность, но Пятов справился с сильным ударом Беньямина Вербича в верхний угол.На 19-й минуте динамовцы открыли счёт, но гол был отменён из-за нарушения правил на Степаненко. Отметим, что в данном эпизоде в дело вмешалась система видеопомощи рефери (VAR).На 38-й минуте подопечные Михайличенко добились своего, на сей раз, всё сделав по правилам. Цитаишвили выполнил роскошный навес с правого фланга, а Буяльский эффектно пробил головой метров с 8-ми.Впрочем, радость киевлян длилась совсем недолго. Буквально в ответной атаке «Шахтёр» восстановил статус-кво. Тайсон обыгрался с Мораесом, тот скинул мяч под удар Марлосу, который красиво и метко пробил в нижний угол со средней дистанции.После перерыва в атаке удачливее были «горняки». Для начала Марлос расстрелял ворота киевлян из пределов штрафной площади (ассистентом вновь выступил Мораес), а на 74-й минуте «Шахтёр» реализовал контрвыпад. Исмаили катнул мяч во вратарскую, снаряд попал в игрока «Динамо» и отскочил в перекладину, но первым на добивание подоспел вышедший на замену Маркос Антонио – 3:1.После 24-х туров сезона в УПЛ «Шахтёр» опережает «Динамо» на 16 (!) очков.ШАХТЁР – ДИНАМО К 3:1 (1:1)Голы: Буяльский, 38 (1:0); Марлос, 39 (1:1); Марлос, 67 (2:1); Антонио, 74 (3:1).