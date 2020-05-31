Скажи это своей любимой: ТОП нежных слов и фраз для девушки

Лидия Мартынова

Если романтика – не ваш конек и вы не умеете красиво говорить, воспользуйтесь этими подсказками. Перед вами – обширная коллекция фраз, которые помогут вам выразить свои чувства.

P.S. Девушки, если ваш парень не понимает намеков, «случайно» скиньте ему ссылку на эту статью, мы обо всем позаботимся.

Как в ее любимых фильмах

Напиши ей это в сообщении

Самые важные слова

Наверное, Бог просто выпендривался, создавая тебя.Я загадал тебя, когда увидел падающую звезду. Да. Я попросил, чтобы в мою жизнь пришла настоящая любовь. И вот ты здесь.Ты достойна целого мира. К сожалению, его я подарить тебе не смогу. Зато мое сердце полностью в твоем распоряжении.Каждую минуту моей жизни мое сердце выстукивает твое имя.Иногда я смотрю на тебя и теряю дар речи. Неужели такая прекрасная девушка как ты, досталась мне? Спасибо тебе за твою любовь.Жизнь без тебя не имела бы смысла. Ведь счастлив я только с тобой.Когда я смотрю на тебя, я влюбляюсь в тебя все сильнее. Это счастье, которое не описать словами.Я всегда буду делать все для того, чтобы ты чувствовала себя особенной. Это моя главная задача – делать тебя счастливой. Каждый день.Ты не просто красива. Ты восхитительна.До встречи с тобой, я не понимал, что такое настоящая любовь. Спасибо за то, что научила меня. Спасибо за то, что подарила мне свою любовь.Раньше я думал, что бабочки в животе – это выдумка. А потом в моей жизни появилась ты. И теперь это чувство всегда со мной.В следующий раз, когда на небе будут видны звезды, взгляни на них. Их бесчисленное множество. Тысячи тысяч. Ровно столько же, сколько и причин, по которым я тебя люблю.Ты – моя вторая половина. И лучшая часть меня. Без тебя я был словно потерян. Ты дополняешь меня. С тех пор, как ты вошла в мою жизнь, я не могу представить рядом с собой другую.Сегодня я люблю тебя больше, чем вчера. И меньше, чем буду любить завтра.Вчера ночью я попросил Ангела защитить тебя во сне. Ангел отказался, и я спросил, в чем причина. Тогда он сказал мне, что ангелы не могут защитить других ангелов.Возьми в руку одиннадцать самых прекрасных роз и подойди к зеркалу. В отражении ты увидишь двенадцать самых прекрасных цветов на планете.Люди говорят, что фотография может сказать многое. Но твои фотографии говорят мне лишь об одном – о любви.Без тебя моя жизнь бессмысленна, как ручка без чернил.Я бы покорил весь мир только одной рукой, если бы ты держал меня за другую.Я хотел что-то сказать… но посмотрел на тебя и забыл обо всем на свете.Если бы был выбор между любовью к тебе и дыханием, мой последний вздох был бы использован только для того, чтобы сказать, что я люблю тебя.Я нуждаюсь в тебе, как поэт нуждается в боли и как цветы нуждаются в дожде. Жизнь прекрасна, но жить без тебя очень больно. Я полностью принадлежу тебе – мои тело и душа в твоем распоряжении.Мне не нужен рай. Я уже живу в нем – ведь у меня есть ты.Я думал о тебе сегодня. Хотя я всегда о тебе думаю. Ты постоянно в моей голове. Я думаю о том, как прошел твой день. Что тебя сегодня расстроило или сделало счастливой. Надеюсь, что у тебя все хорошо.Когда я с тобой, я становлюсь лучше. Когда тебя нет рядом, я всего лишь половина от того замечательного человека, которым ты меня делаешь.Ради тебя я просыпаюсь каждый день и ложусь спать каждую ночь, зная, что завтра снова увижу тебя. Ты стоишь всего хорошего, что есть на свете.Когда ты далеко от меня, я скучаю по тебе. Когда ты не со мной, ты – единственное, что у меня на уме. Когда я думаю о тебе, больше всего на свете я мечтаю о том, чтобы оказаться рядом с тобой. И, дорогая, когда я с тобой, у меня есть это удивительное чувство, что все мои мечты наконец-то сбылись.Если бы я мог, я бы вечно держал тебя в своих объятиях и шептал тебе на ухо слова любви и ободрения, потому что ты этого абсолютно точно заслуживаешь.Ты не просто моя девушка. Ты мой лучший друг, та, кому я могу доверять и кто всегда поддерживает меня, та, на кого я могу положиться во всем, любовь всей моей жизни. Ты для меня все. Ты моя единственная любовь.Я люблю тебя так сильно, что мне больно, когда тебя нет рядом.Ты вошла в мою жизнь, чтобы заполнить пустоту в моем сердце, и я просто хочу прижать тебя к себе и не отпускать.Я так скучаю по тебе, моя дорогая. Все, о чем я могу думать – это о том, как бы мне поскорее крепко обнять тебя. И когда это случится, я буду самым счастливым человеком во всей Вселенной.Как бы мне хотелось, чтобы ты была здесь, со мной. Вместе мы могли бы создать гораздо больше прекрасных воспоминаний, потому что каждый день, проведенный с тобой, — это благословение для меня.Если мы когда-нибудь поссоримся и ты захочешь разрешить это недоразумение, просто поцелуй меня.Перестать думать о себе – это самая трудная задача во Вселенной. Я просто продолжаю думать обо всем этом времени, проведенном с тобой, и это вызывает огромную улыбку на моем лице.Ты всегда со мной, даже когда ты далеко. Наши общие воспоминания не исчезнут в моем сознании, и они всегда будут в моем сердце.Есть ли такое место, где мы могли бы побыть одни, и люди не захотели бы нам мешать? Потому что мне бы очень хотелось побыть с тобой наедине.Когда я вижу сообщение от тебя, даже самый плохой день становится лучше.Милая, а ты знаешь, что после нашей встречи невозможно забыть твой аромат, твои прикосновения и твою улыбку еще несколько недель?Всякий раз, когда звонит мой телефон и я вижу твое имя на экране, мое сердцебиение мгновенно ускоряется. Что ты со мной сделала, девочка?Сейчас я думаю о тебе и жалею, что не могу спать рядом с тобой. Я бы прижался к тебе и держал в своих объятиях.Просто скажи мне, когда мы увидимся снова. Так у меня появится цель, ради которой стоит жить.Я повидал много дорогих вещей в своей жизни, но ты, любовь моя, определенно самая драгоценная из них. Я никогда тебя не отпущу.Я вижу тысячи звезд на ночном небе, но в моем сердце есть только одна звезда, и это, моя дорогая, ты.Моя любовь к тебе беспричинна. Я просто люблю тебя за то, что ты удивительный, замечательный человек, и я просто обожаю все в тебе.Ты невероятно милая и очаровательная, и когда я вижу, как твоя улыбка озаряет твое лицо, я люблю тебя еще больше.Я хочу быть с тобой, моя дорогая. Я хочу встретить конец света вместе с тобой, потому что ты можешь облегчить любой трудный момент.Я люблю все части твоего тела и все черты твоей личности. Нет ни одной части тебя, которую бы я не любил.Ты делаешь меня самым счастливым человеком на всем белом свете, просто существуя. А когда ты со мной, я вне себя от счастья.Все, что есть во мне сейчас – результат твоей любви. Не знаю, где бы я был сейчас без тебя.Ты изменила мою жизнь. Спасибо за то, что появилась в моей жизни. Спасибо за то, что осталась.Я часто говорю тебе о любви, но я хочу чтобы ты знала – это всерьез. Я лишь говорю о том, что чувствую.Ты вдохновляешь меня становиться лучше и сильнее.Знаешь, что мне больше всего в тебе нравится? Твоя решительность и умение добиваться своего. Я восхищаюсь тобой.Ты – идеальная женщина для меня.Мне нравится, как ты относишься ко мне – с заботой, любовью и вниманием. Мне хочется дарить тебе еще больше любви и заботы.Девочка, ты мой счастливый талисман.Я хотел бы просто показать тебе, как сильно я тебя люблю, прямо здесь и прямо сейчас.Ты делаешь мою жизнь легкой и гармоничной.Ты такая удивительная, что легко могла бы влюбить в себя любого. Спасибо за то, что выбрала меня.Я люблю все эти маленькие вещи, которые ты делаешь, когда проявляешь свою заботу обо мне. Они только заставляют меня любить и ценить тебя еще больше. Спасибо тебе за то, что ты рядом.Для меня так важно, чтобы меня понимали. Никто другой не смог бы поддержать меня так, как ты. Спасибо тебе за то, что ты принимаешь все мои идеи и инициативы, а также за то, что ты лучшая спутница жизни, о которой я только мог мечтать.

P.S. Парень, если тебе случайно попалась эта статья на глаза, приди в себя.

Случайностей не бывает. Какой еще знак свыше тебе нужен?