Следком проверяет положение медиков в КЧР, где официально «все хорошо»

Влада Некрасова

Следователи центрального аппарата Следственного комитета России (СКР) и Главного Следственного управления по Северо-Кавказскому федеральному округу выехали в Карачаево-Черкесскую Республику (КЧР). Глава СКР Александр Бастрыкин поручил подчиненным проверять соблюдение прав жителей КЧР во время пандемии коронавируса Covid-19. Особое внимание следователи обратят на медиков республики. По сообщениям СМИ КЧР, в крайне плохой ситуации оказались сотрудники Республиканского центра медицины катастроф и скорой помощи (РЦМКСП) в столице КЧР Черкесске.

РЦМКСП работает по коронавирусу с самого начала пандемии. В апреле работники центра пожаловались в Минздрав КЧР на невыплаты надбавок за сопровождение больных Covid-19, уменьшение зарплат рядовых сотрудников, урезание отпускных и отсутствие обеспечения врачей средствами индивидуальной защиты (СИЗ). Вместо СИЗ медикам выдавали очки для плавания и марлевые накидки для малярных работ. Маску давали одну на смену, при том, что их нужно менять каждые два часа. В больнице не было разделения на «чистую» и «грязную» зоны. В таких условиях, жаловались медики, коронавирусом в больнице переболел практически весь коллектив, один медик умер.





Глава Минздрава КЧР Казим Шаманов не ответил на обращение медиков. В начале мая врачи обратились уже к прокурору КЧР Олегу Жарикову. 29 мая в медучреждение для проверки прибыл прокурор Черкесска Владислав Чистяков. Визит в РЦМКСП прокурора все же решился не в пользу медиков. Директор медцентра Игорь Лесин беседовал с Чистяковым один на один, за закрытыми дверями. После этой встречи в прокуратуру КЧР ушел отчет: нарушений в медучреждении не выявлено.

Как сообщают СМИ КЧР, пообщавшись с главврачом на повышенных тонах, 40 медработников и все водители местной «скорой» написали заявления об увольнении. Над столицей КЧР повисла угроза бороться с пандемией без службы экстренной медпомощи.

По информации из Минздрава КЧР, увольнения медиков были только грозными заявлениями врачей и не более того. По данным на сегодня, 31 мая, ни один из заявителей не уволился, коллектив РЦМКСП продолжает работу в полном составе.

После огласки скандала в Центре медицины катастроф глава КЧР Рашид Темрезов призвал руководство муниципалитетов республики взять под особый контроль выплаты медикам положенных дополнительных денег. В оперштабе КЧР сообщают, что министр здравоохранения КЧР Шаманов побывал в медцентре и пообещал медикам решить их проблемы в ближайшее время.

«В здании Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи оборудовано помещение под дезинфектор, где сотрудники могут переодеваться и проходить дезинфекцию после выезда к больному с подозрением на коронавирус. Министерство здравоохранения КЧР передало ЦМК и СМП 200 одноразовых защитных комбинезонов, 50 многоразовых полумасок со сменными фильтрами и 50 пар защитных очков. Дополнительные СИЗ закупил и сам Центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи.Заключён договор коллективного страхования от несчастных случаев и болезней от коронавирусной инфекции с ПАО СК „Росгосстрах“», — сообщают в оперштабе.

По данным на 31 мая в КЧР больны коронавирусом 1067 человек (суточный прирост 60 человек), умерли 5 пациентов с диагнозом Covid-19. Местное издание «Политика 09» сообщает, что значительная часть заболевших — медицинские работники, пострадавшие от того, что не были обеспечены СИЗ.

Артур Приймак

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