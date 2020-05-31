Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Следком проверяет положение медиков в КЧР, где официально «все хорошо»

Следком проверяет положение медиков в КЧР, где официально «все хорошо»

Следком проверяет положение медиков в КЧР, где официально «все хорошо»

Следователи центрального аппарата Следственного комитета России (СКР) и Главного Следственного управления по Северо-Кавказскому федеральному округу выехали в Карачаево-Черкесскую Республику (КЧР). Глава СКР Александр Бастрыкин поручил подчиненным проверять соблюдение прав жителей КЧР во время пандемии коронавируса Covid-19. Особое внимание следователи обратят на медиков республики. По сообщениям СМИ КЧР, в крайне плохой ситуации оказались сотрудники Республиканского центра медицины катастроф и скорой помощи (РЦМКСП) в столице КЧР Черкесске.

РЦМКСП работает по коронавирусу с самого начала пандемии. В апреле работники центра пожаловались в Минздрав КЧР на невыплаты надбавок за сопровождение больных Covid-19, уменьшение зарплат рядовых сотрудников, урезание отпускных и отсутствие обеспечения врачей средствами индивидуальной защиты (СИЗ). Вместо СИЗ медикам выдавали очки для плавания и марлевые накидки для малярных работ. Маску давали одну на смену, при том, что их нужно менять каждые два часа. В больнице не было разделения на «чистую» и «грязную» зоны. В таких условиях, жаловались медики, коронавирусом в больнице переболел практически весь коллектив, один медик умер.


Глава Минздрава КЧР Казим Шаманов не ответил на обращение медиков. В начале мая врачи обратились уже к прокурору КЧР Олегу Жарикову. 29 мая в медучреждение для проверки прибыл прокурор Черкесска Владислав Чистяков. Визит в РЦМКСП прокурора все же решился не в пользу медиков. Директор медцентра Игорь Лесин беседовал с Чистяковым один на один, за закрытыми дверями. После этой встречи в прокуратуру КЧР ушел отчет: нарушений в медучреждении не выявлено.

Как сообщают СМИ КЧР, пообщавшись с главврачом на повышенных тонах, 40 медработников и все водители местной «скорой» написали заявления об увольнении. Над столицей КЧР повисла угроза бороться с пандемией без службы экстренной медпомощи.

По информации из Минздрава КЧР, увольнения медиков были только грозными заявлениями врачей и не более того. По данным на сегодня, 31 мая, ни один из заявителей не уволился, коллектив РЦМКСП продолжает работу в полном составе.

После огласки скандала в Центре медицины катастроф глава КЧР Рашид Темрезов призвал руководство муниципалитетов республики взять под особый контроль выплаты медикам положенных дополнительных денег. В оперштабе КЧР сообщают, что министр здравоохранения КЧР Шаманов побывал в медцентре и пообещал медикам решить их проблемы в ближайшее время.

«В здании Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи оборудовано помещение под дезинфектор, где сотрудники могут переодеваться и проходить дезинфекцию после выезда к больному с подозрением на коронавирус. Министерство здравоохранения КЧР передало ЦМК и СМП 200 одноразовых защитных комбинезонов, 50 многоразовых полумасок со сменными фильтрами и 50 пар защитных очков. Дополнительные СИЗ закупил и сам Центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи.Заключён договор коллективного страхования от несчастных случаев и болезней от коронавирусной инфекции с ПАО СК „Росгосстрах“», — сообщают в оперштабе.

По данным на 31 мая в КЧР больны коронавирусом 1067 человек (суточный прирост 60 человек), умерли 5 пациентов с диагнозом Covid-19. Местное издание «Политика 09» сообщает, что значительная часть заболевших — медицинские работники, пострадавшие от того, что не были обеспечены СИЗ.

Артур Приймак
Все публикации автора

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Умерла французская оперная певица Мади Меспле
Умерла французская оперная певица Мади Меспле
Попова описала выход России из режима ограничений
Попова описала выход России из режима ограничений
Следком проверяет положение медиков в КЧР, где официально «все хорошо»
Следком проверяет положение медиков в КЧР, где официально «все хорошо»
Лунный день сегодня 31 мая 2020 года
Лунный день сегодня 31 мая 2020 года
Дерматолог рассказала, как уберечь кожу под маской и перчатками
Дерматолог рассказала, как уберечь кожу под маской и перчатками
Спикер Мосгордумы объяснил свой доход за 2019 год
Спикер Мосгордумы объяснил свой доход за 2019 год
В украинском городе Вараше усилили карантин из-за вспышки COVID-19
В украинском городе Вараше усилили карантин из-за вспышки COVID-19
Трамп: США скоро получат величайшие вооружения в истории
Трамп: США скоро получат величайшие вооружения в истории
В онлайн-режиме. Япония готовится возобновить контакты с РФ на уровне МИД
В онлайн-режиме. Япония готовится возобновить контакты с РФ на уровне
Северную Корею накрыл мощный кризис из-за коронавируса
Северную Корею накрыл мощный кризис из-за коронавируса
В России прокомментировали приглашение Трампа на саммит G7
В России прокомментировали приглашение Трампа на саммит G7
МИА «Россия сегодня»: Полицейские США атаковали нашего корреспондента
МИА «Россия сегодня»: Полицейские США атаковали нашего корреспондента

Топ на сегодня

Дезертиры бегут с корабля Макрона
Дезертиры бегут с корабля Макрона
Вице-мэр назвала число пациентов, вылечившихся от коронавируса в Москве
Вице-мэр назвала число пациентов, вылечившихся от коронавируса
На Украине за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
На Украине за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
В Армении появилась оппозиционная «лжеспасителям» партия «Родина»
В Армении появилась оппозиционная «лжеспасителям» партия «Родина»
Рогозин назвал Ельцина националистом и предателем
Рогозин назвал Ельцина националистом и предателем

Еще по теме

Глава СК РФ распорядился обеспечить законность в Дагестане
Бастрыкин заявил о необходимости навести порядок в Дагестане
В СК создадут группу для расследования преступлений врачей
СК создсат спецгруппу для расследования преступлений медиков