Смешные советы, которые женатые дают молодежи

Анастасия Иванова

Несомненно, женитьба меняет людей. Одни уже через год поле заключения брака набирают лишних пять килограмм; другие, напротив, худеют на нервной почве. Одни становятся замкнутыми и нелюдимыми, а другие — из серых мышек превращаются в душу компании. Ясно одно: почти у всех брак меняет мировосприятие. И женатые мужчины, и замужние женщины иногда дают своим молодым товарищам такие забавные советы, что можно лишь диву даваться.

1. «Иди в церковь! Там ты найдешь достойного»

«Замужняя подружка посоветовала мне отправиться в храм или любую религиозную организацию, чтобы там повстречать свою любовь. Я вообще-то не религиозен. Однако она сказала, что этот факт не играет особой роли. Во-первых, с умным видом сообщила мне подруга, в храме часто раздают бесплатную еду. И во-вторых, там на самом деле можно повстречать достойного мужчину. Что она имела тогда ввиду по «достойным» мужчиной — для меня осталось тайной. И, несмотря на все ее благие увещевания, в церковь я так и не пошла.

2. «Встречайся с парнями, которые станут хорошими отцами!»

«Моя замужняя подруга как-то назидательно сказала мне: «Ты непременно должна встретиться с этим парнем. Он очень милый, и непременно станет хорошим отцом твоих детей».

«Мне этот совет показался более чем странным. Я, вообще-то, не горю желанием найти папочку для своего будущего потомства. Мне нужен веселый мужчина, с которыми мы разделим наши увлечения и хобби. Женатые люди так часто забывают, что существует столь много критериев отбора. И дело не в том, что парень якобы «очень мил», или что он с годами трансформируется в заботливого папашу. И даже если этот совет ценен — вряд ли одиночки, ищущие партнера, станут к нему прислушиваться».

3. «Просто жди, и Вселенная создаст все условия для вашей встречи»

«Одна супружеская пара, всерьез увлекавшаяся эзотерикой, дала мне следующую рекомендацию: просто ждать, сложа руки. «Будь терпелива. И мудрая Вселенная, в конечном счете, приведет к тебе твоего принца на белом коне».

«Но меня даже больше удивил не сам этот совет, а та ирония, которая на самом деле за ним стояла. Во-первых, мне не нужен был никакой «единственный». Я просто искала любовника. Во-вторых, эти двое повстречались на каком-то сомнительном околоэзотерическом тренинге. И они стали друг с другом изменять своим тогдашним партнерам! Наверное, им все это понравилось, и они вскоре поженились. Это произошло 10 лет назад. Сейчас эта странная парочка в разводе».

4. «Продолжай встречаться с олухом!»

«А мне плохой совет дала подруга. Она спросила, не желаю ли я познакомиться с ее холостым дружком. «Сходи с ним куда-нибудь, он такой симпатичный», — сказала она. Когда я задала ей вопрос о том, в каком смысле этот человек «симпатичен», она ответила: «Ну, он хорошо выглядит».

«Хм, поначалу мне это показалось убедительным. Я поговорила с тем парнем по телефону, и мы назначили свидание. Когда я встретила его, то была очень неприятно удивлена! Этот дружок был похож на большую лохматую сову. Во-первых, на голове у него было огромное гнездо кудрей, которые он, видимо, не стриг уже года два. Это делало его образ очень женственным и во многом отталкивающим. Но что еще хуже, так это то, что мой новый знакомый носил гигантские очки! И даже в них он почти ничего не видел. Так что на протяжении всего свидания ему приходилось постоянно хватать меня за бедро».

«Подруга стала подбивать меня встретиться с ним еще раз. Мол, с каждым свиданием притяжение между вами будет расти, и он покажется мне симпатичным. И да, я встретилась с мистером Лохматая Сова еще раз. Но он как был уродливым, так и остался — так, что мне попросту стало жаль и бедного очкарика, и своего потраченного времени».

5. «Начни командовать с самого начала отношений»

«Мой коллега-мужчина посоветовало мне ни в коем случае не выносить мусор и не мыть посуду с самого начала семейной жизни с моей тогдашней невестой. Какова была его логика? Он считал, что только при помощи тотального домашнего господства можно стать настоящим мужчиной. Иначе жена не будет воспринимать тебя всерьез».

6. «Найди помоложе»

«Двоюродная бабушка посоветовала мне встречаться с юношей намного младше меня. Все ее овдовевшие друзья в один голос твердят о том, что это — самый выгодный вариант. Ведь пожилые мужчины, как правило, живут меньше женщин. А если муж младше жены, то у них есть все шансы скоротать годы старости вдвоем. Но, конечно, за ужином я постаралась как можно скорее сменить тему разговора».

7. «Скрывай порно»

«Я вырос в те времена, когда товарищи чуть старше меня женились в 18-20 лет. В этом возрасте, наконец, можно было законно заниматься сексом. Один из моих друзей как-то раз за бокалом пива многозначительно сказал: «Брак — это одни сплошные секреты. Иди-ка сюда, я покажу тебе, как скрыть порно на телефоне».

«Не буду вдаваться в подробности, но скажу: через какое-то время я увидел его супругу, с паническим криком выбежавшую из дому (они жили напротив). Причины мне неизвестны — испугало ли ее так порно или что-то другое, я не знаю. На следующий день мой друг сказал, что, должно быть, его жена скоро вернется — не может же она обижаться вечно. Наверняка вы уже догадались, чем закончился этот триллер: эта парочка уже давно в разводе».

8. «Узнать, каков его (ее) заработок»

«Худшее, что можно сделать в своей жизни — это жениться на деньгах, а не на человеке. Это, конечно же, мое мнение, и я никому не стремлюсь его навязать. Однако моя знакомая постоянно стремилась мне доказать, что жить на «нищенскую» зарплату менеджера среднего звена — это себя не уважать. Когда она заговаривает об этом, я всегда стараюсь перевести наше общение в другое русло. Ведь, затрагивая эту тему, она тут же начинает себя мнить гуру отношений, который способен уладить личную жизнь у всего населения земного шара!».

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