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﻿Spanking фетиш: чем и куда шлепать?

﻿Spanking фетиш: чем и куда шлепать?

Spanking (спанкинг) – шлёпанье или телесное наказание в виде шлепков. В классическом варианте БДСМ – шлепки по ягодицам. Однако, в последнее время спанкинг скорее стал именем нарицательным и синонимом более общего понятия порки как таковой.


Чем пороть изволите?

Итак, спанкинг начинался как шлепки ладонью. И это не удивительно, ведь именно такая порка даёт много возбуждающих стимулов. Во-первых, это достаточно сильный и отчётливый звук хлопка, во-вторых, поверхностная, но ярко выраженная реакция кожи в виде покраснения. Однако, при всех этих моментах, спанкинг ладошками практически никогда не приводит к существенным повреждениям.

Пэддл (paddle) или шлёпалка – наиболее известный специальный инструмент для телесных наказаний. Он представляет собой вытянутую широкую пластину с рукоятью. В классическом виде был выполнен из дерева или толстой кожи и уже не такой безобидный, как ладонь.

Изначально применялся при наказании рабов и … детей. Интересный факт, но в школах двадцати американских штатов до сих пор пэддл разрешён к применению для наказания за непослушание. А в Великобритании были окончательно отменены наставления школьников на путь истинный с его помощью только в середине 1990-х.

Помимо упомянутых выше способов, spanking можно проводить с помощью платяной щётки, обувной ложки, подошвой тапочка и многими другими похожими вещами.


Безусловно, предпочтения очень индивидуальны и личностны, как и сила выбираемого воздействия. Как правило, пэддл и плётки больше выводят на первый план ролевые расстановки и желание подчиняться или доминировать. Гибкие длинные предметы, особенно розги и трости высвобождают внутренние переживания приятия человека в детстве (любви через боль).

Их могут выбирать люди, которые имели проблемы общения с родителями в детстве. А вот обычная ладонь напоминает о более радужном и безобидном босоногом периоде, рядом с доминирующими и жалеющими родителями, которые оберегают от неприятностей и даже наказывают «громко, но не больно».

Подробно об способах и возможностях оказания БДСМ услуг читайте в статье по ссылке.

Общий термин в БДСМ

Как имя нарицательное спанкин порою использует в качестве синонима не только шлёпанья, но и всех видов порки, включая флагелляцию.

Порка состоит из серии ударов не только по бёдрам человекам, но и по всем возможным частям пела, кроме головы.

При собственно порке ударная поверхность инструмента должна мочь наносить достаточно чувствительные хлёсткие удары, гораздо более болезненные и травмирующие, чем при шлёпанье. Основными инструментами порки до сих пор можно считать ремень, плеть и кнут.

Сечение – ещё более болезненное наказание в БДСМ с помощью округлых по своей форме средств. Такими подручными средствами чаще всего становятся розги, трости и хлысты или стеки.

Флагелляция – это, скорее, психологическая эротическая практика, в которой обязательно существует «нижний» партнёр, которого фрагеллируют и «верхний», который наказывает нижнего с помощью длинных и гибких предметов (плеть, кнут, бич, розги, стек, трость, флоггер, нагайка). Она может осуществляться публично.

Кстати, фрагелляция, каждым из упомянутых предметов носит своё индивидуальное название. Например, виппинг заключается в использовании кнута или бича, канинг специализируется на ударах специальной розгой-тростью из ротанга или бамбука. Для флоггинга используется упомянутая плётка с гладкими хвостами, а порка розгами или прутьями носит название бирчинг.

Так же в порноиндустрии спанкингом принято называть видео, содержащие любые элементы порки: не важно, чем и как.

Зачем нужна порка?

Спанкинг имеет множество психологических феноменов. Прежде всего, он ассоциируется с возможной проработкой потребности в доминировании или подчинении.

Часто он проводится таким образом, что саб лежит на коленях у доминирующего. Боль и ласки одновременно. Не так ли было в детстве, когда мы сбивали в кровь коленки, а родители при этом жалели и целовали нас? Силу самих шлепков при этом можно выбирать по усмотрению нижнего.

Вообще же лёгкий спанкинг часто приносит удовольствие и вне реального БДСМ. Легкие шлепки по ягодице часто возбуждающе действуют на обоих партнёров. Ведь контраст между шлепком и лаской делает вторую ещё более желанной и приятной. Кроме того, русская пословица «кто бьёт, тот и любит» вкратце пересказывает суть феномена слияния стимулов в головном мозге. Если вы всерьез задумались над пошлым наказанием для девушки скорее читайте нашу статью.

Удары настолько чувствительны для подчиняемого партнёра, что, помимо боли, возбуждают ещё и дополнительные центры, которые отвечают за наслаждение и удовольствие. Боль неразрывно порождает приятные переживания, делая спанкинг настоящим фетишем для человека. Не столько роль самого партнёра, сколько образ господина или сами шлепки порождают возбуждение и разрядку, даже зачастую без полового акта как такового.

Существует правда специальная ломающая порка, в основе которой сильная боль, приводящая к психологической разрядке. Её цель – смещение всех барьеров и приспособительных шаблонов нижнего. Ему можно кричать и плакать от всей души.

Но, не стоит забывать, что подобный спанкинг может привести к глубокой регрессии в детство, когда человек ощущал себя нелюбимым и незаслуженно наказанным. Поэтому, после такой порки важно приласкать нижнего; сказать, как он ценен для вас, чтобы проработать детскую психотравму.

Таким образом, можно заметить, что такой простой, на первый взгляд, спанкинг может таить в себе много тайн и быть ключом к ряду личных секретов человека. И потому, если у вас есть к нему тяга, значит её необходимо реализовать. Главное – контролировать силу воздействия и учитывать желания второго партнёра.

#Эротическая порка для наслаждения и флагелляция без следов для сабспейса

# Интересное
По материалам: intrigue

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