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Специалист рассказала, переносят ли комары коронавирус

Специалист рассказала, переносят ли комары коронавирус

Инфекционист из Рязани рассказала о риске заражения коронавирусом через комаров. Врач Евгения Артамонова объяснила на сайте областного минздрава, что доказательств этому нет.

С наступлением теплой погоды увеличивается вероятность быть укушенным комаром. В связи с этим у людей появляются опасения заразиться новой коронавирусной инфекцией. Комары – довольно неприятные насекомые, которые разносят такие болезни, как лихорадка Зика, малярия, желтая лихорадка, комариный энцефалит и другие.

Но, как пояснила специалист, не все вирусы переносятся комарами. Например, ВИЧ, попав в кишечник комара, погибает через несколько минут. Такая же ситуация с вирусом Эбола.

По поводу нового коронавируса Артамонова заявила, что научных доказательств его распространения через комаров на сегодня нет никаких. Передается он, главным образом, воздушно-капельным путем и при контакте с зараженными поверхностями.

Защитить себя от комариных укусов все же не помешает. Хотя бы для того, чтобы обезопасить себя от прочих инфекций. Для отпугивания насекомых врач посоветовала использовать химические репелленты и народные средства, такие как ванильный порошок, гвоздику, анис, розмарин, шалфей и другие душистые травы.

# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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