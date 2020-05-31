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Спикер Мосгордумы объяснил свой доход за 2019 год

Спикер Мосгордумы объяснил свой доход за 2019 год
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников объяснил доход в 1,95 миллиардов рублей в 2019 году продажей ценных бумаг.

Как следует из данных, опубликованных на сайте Мосгордумы, спикер городского законодательного органа заработал в прошлом году почти два миллиарда рублей. В 2018-м его доход составил менее 25 миллионов рублей.

В собственности Шапошникова значатся квартира площадью почти 270 квадратных метров и машино-место площадью около 19 "квадратов". Во временном пользовании спикера Мосгордумы находятся коттедж площадью около 278 квадратных метров.


Кроме того, еще одна квартира площадью 54 "квадратов" числится за его дочерью.


Шапошников также владеет автомобилем Mercedes E-класса.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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