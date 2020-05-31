США проиграют в борьбе на рынке СПГ, считают эксперты

Анастасия Иванова

Настоящая борьба развязалась на рынке сжиженного природного газа (СПГ), в которой поставщики пытаются удержать позиции в условиях рекордно низких цен и слабого спроса, Россия выстоять ее, вероятно, сможет, а вот в аутсайдерах останутся наименее эффективные игроки, например, США, транснациональные компании и даже, возможно, Австралия, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Подобно недавним событиям на рынке нефти, усиление конкуренции в газе происходит на фоне кризиса COVID-19, усложнившего положение "голубого топлива", цены на которое начали снижаться еще в прошлом году, а спрос - не поспевать за вводом новых проектов и слабеть от теплых зим. По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), в первом квартале 2020 года потребление газа в мире сократилось более чем на 3% и упадет по итогам года во всех секторах - в сумме на 5%, впервые за 10 лет.