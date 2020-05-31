Sugar daddy или ищу опытного и нежадного мужчину

Лидия Мартынова

Как много новых слов вбирает в себя современный лексикон. И, несмотря на богатство великого и могучего, они (эти слова) прочно укореняются в нём. Ведь привносят в него не какой-то новый смысл, а, скорее, так обожаемые нами, нюансы и оттенки знакомых понятий. Сегодня представляем вам Sugar daddy – взрослого, состоятельного и опытного мужчину с потребностью и возможностью делится своим опытом и достатком.

Если посмотреть на прямой перевод такого выражения. То он может трактоваться в русском варианте и как спонсор, и как «папик», и как покровитель. Если же задуматься, то Sugar daddy, скорее, соединяет все три эти понятия. Во-первых, он может решить финансовые проблемы, как спонсор. Поспособствовать знакомству с нужными людьми и помочь с карьерой, как покровитель. Ну и, конечно, научить многим хитростям как в обычной жизни, так и в постели, словно «папик».

Каков его портрет? Как правило, «сладкому папочке» не менее 42 лет. Он твёрдо стоит на ногах, но работа или бизнес занимают слишком много времени и отнимают слишком много сил, чтобы посвящать оставшиеся часы на мучительный поиск «своей второй половинки». Поэтому, выбор происходит по типу кастинга, как правило, в специальных агентствах или на специальных ресурсах.

Таким образом находится подходящая Sugar baby – девушка модельных данных: студентка, модель или начинающая актриса, готовая учится и смотреть на своего покровителя снизу-вверх широко открытыми от восхищения глазами. Внешний вид, чувство стиля и умение преподнести себя делают такую девушку действительно сладкой: с ней не стыдно показаться на эксклюзивной вечеринке или отправится на отдых. Она – дорогое и красивое приобретение, которым можно похвастаться.

Как правило, более чем в 25% случаев такие мужчины женаты, причём в 22% — на своих одногодках или женщинах приблизительно равного возраста. В 3% их супруги намного младше, некоторые даже изначально были их Sugar baby, но умудрились чем-то покорить своего покровителя.

Тем не менее, эти жёны переходят совсем в другой статус – они, скорее, тыл и матери любимых детишек, чем актуальные любовницы, и тем более – предметы насущной роскоши. Sugar baby – та, что всегда встречает своего папочку с улыбкой и без упрёков, она всегда готова к экспериментам и всегда в хорошем настроении.

На первый взгляд кажется, что жизнь таких бэби – сплошной рай без единой тучки. Тем не менее, быть сладкой малышкой могут далеко не все. «Не выносить мозг» и не нагружать спонсора своими проблемами – главное правило для Sugar baby. Они – для того, чтобы слушать, а не говорить, и чем болеет их мама совсем ни к чему. Попробуйте и вы целую неделю постоянно улыбаться и соглашаться со всем, что скажет ваш избранник (или, допустим, руководитель), и вы поймёте, что это сложно. Если папик хочет видеть сегодня её блондинкой или рыженькой, ответ может только один – конечно.

Даже если ей лично этот цвет никогда не нравился. Итак, хорошая фигура и всегда отличное настроение – две постоянные спутницы бэби, без которых она в два счёта лишится своего места. Так что расслабляться ей некогда, иначе на пятки уже наступают другие желающие занять сладкое местечко. Но, усилия окупаются новыми впечатлениями от туризма, модным гардеробом и возможностью реализоваться в профессии, против которой не возражает покровитель. Так что многие мудрые бэби могут сделать хороший старт для дальнейшей самостоятельной жизни в случае чего.

Почему и как daddy находят своих baby?

Пока мужчина ощущает себя мужчиной, рядом с ним должна быть красивая спутница. Это закон, продиктованный нам природой. Приятно осознавать, что твой опыт, знания и связи могут вызывать неподдельный восторг. Поэтому, папики и не прочь познакомится с безотказными барышнями.

А специальные платформы для подобных знакомств полны объявлений и анкет от молодых и привлекательных девушек, стремящихся не тратить всё своё время на работу и домашние дела, а посвятить его занятиям, спорту, элитному отдыху и шоппингу. Ну и, конечно, щедрому мужчине. Но, никакого давления, равно как и долгих ухаживаний (на которые просто нет времени). Все эмоции – контракт на выгодных условиях, но с приятными бонусами.

«Ах, какой ужас», — может подумать ваша соседка-бабушка. Но, на самом деле, такие взаимоотношения давно стали нормой мегаполисов. Присмотритесь, кто сидит за рулём красивых автомобилей, которые остановились на светофоре рядом с вами? Скорее всего, в каждом третьем или четвёртом авто сидит вот такая роскошная бэби, спешащая после фитнеса к своему Sugar daddy.

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