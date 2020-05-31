Таро-прогноз на неделю с 1 по 7 июня 2020 года

Вадим Карасев

Таро-прогнозы — незаменимые спутники успеха. Благодаря своевременным подсказкам каждый представитель Зодиакального круга сможет начать июнь с позитивных перемен и ловко обойти препятствия стороной.

Июнь — пора новых открытий и свершений, и в его начале важно заложить фундамент будущих побед. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают очередной Таро-прогноз, в котором каждый сможет найти для себя полезные рекомендации и предостережения. Анализ старших Арканов лучше всего проводить в спокойной обстановке, чтобы точно понять советы каждый карты и не промахнуться, выбирая свой путь.

Овен





Начало июня, судя по карте «Отшельник», начнется для Овнов не с активных действий, а с размышлений. По этому Аркану Овны смогут на время оставить дела, чтобы найти время для восполнения запаса сил и поиска ответов на насущные вопросы.

«Сила» в раскладе — карта решительных действий. Согласно этому Аркану, Овны смогут прийти к успеху, если возьмутся за дела и перестанут потакать лени. Совет карты — принимать самостоятельные решения.

По карте «Маг» Овны смогут преуспеть в деловой среде, если перестанут сомневаться и начнут воплощать в жизнь смелые идеи. Аркан указывает на готовность к новым победам, и если не медлить, то уже первая неделя июня принесет хорошие результаты.

Телец





Аркан «Маг» сулит Тельцам прекрасное начало июня. По этой карте сообразительность и находчивость приведут к успехам, а также помогут решить трудные задачи. Тельцам нужно лишь вспомнить о том, что путь к счастью у каждого свой, и создать личный рецепт успеха.

Карта «Император» сулит перемены к лучшему. Этот аркан говорит о том, что Тельцы смогут преуспеть в делах, если научатся работать в команде и мудро руководить подчиненными. Умение расставлять приоритеты поможет создать хорошую репутацию.

Аркан «Императрица» в раскладе на выходные дни сулит Тельцам процветание и позитивный исход в затеянных делах. Эта карта означает, что не нужно торопить время, чтобы не ошибиться в шаге до цели.

Близнецы





Аркан «Мир» открывает июньскую неделю и сулит Близнецам прекрасное начало месяца. Карта указывает на легкость в общении, успешное завершение дел и отсутствие ловушек на пути к счастью.

Карта «Отшельник» призывает Близнецов на время остановиться, чтобы свериться с планом и не упустить маленькие, но важные детали. По этой карте появляется возможность восстановить силы, которые пригодятся для великих свершений.

Карта «Колесница» сулит Близнецам резкий старт и не менее быструю победу, если они не будут медлить и в конце недели не упустят возможности, ведущие к личному благополучию. Интуиция и внимание позволят Близнецам вовремя увидеть знаки судьбы, указывающие на верный путь.

Рак





Карта «Солнце» неспроста считается одной из самых позитивных. Выпадая в раскладе, она сулит успехи и позитивные новости. Раки в начале июня могут быть спокойны за свои планы: мечты сбудутся, а новости будут вызывать улыбку и радость.

Аркан «Мир» говорит о том, что и середина недели будет удачной для Раков. По этой карте не составит труда создать гармонию в семье, найти силы для решения важных вопросов и ловко обойти неприятности стороной.

Карта «Иерофант» означает, что Ракам предстоит принятие непростых, но важных решений. Аркан говорит о важности расстановки приоритетов, благодаря чему Раки смогут быстро добиться успехов, а уже потом заняться досугом.

Лев





Карта «Повешенный» указывает Львам на приостановку дел. По этой карте в начале недели важно понять причину этого, чтобы быстро устранить все, что мешает дальнейшему развитию. Не исключено, что понедельник Львы посвятят работе над ранее допущенными ошибками.

«Суд» в раскладе — карта борьбы и настойчивости. По ней Львы смогут отстоять свое имя, разобраться со сложными делами, а также прекратить общение с токсичными людьми и попрощаться с манипуляторами.

Аркан «Верховная жрица» символизирует мудрость и умение выжидать. Совет карты — не торопить события, которые произойдут в положенный им срок. Такая тактика убережет от ошибок и позволит точно выбрать время для решительного рывка.

Дева





Открывает июнь Аркан «Отшельник». По этой карте у Дев появляется возможность провести время с пользой для себя: восстановить силы, определиться с планами на неделю и не спеша составить план действий.

«Умеренность» в раскладе — карта, призывающая к осторожности. Выверенные шаги и ответственные решения уберегут Дев от неприятностей и помогут быстрее прийти к долгожданной цели.

Карта «Императрица» указывает на благополучное завершение затеянного дела. Девам важно не сворачивать с пути и не торопить события, чтобы исключить промахи и неприятности. Карта также сулит благоприятные перемены в личной жизни.

Весы





Аркан «Сила» сулит Весам прекрасное начало июня, когда мечты могут стать реальностью, если не отказываться от них и быть настойчивыми. Преодолеть препятствия становится легко, а значит, можно смело завершать сложные дела.

«Император» символизирует рост и развитие. По этой карте Весам важно править мудро и грамотно использовать полученный опыт. Тем, кто не станет ставить себя превыше других, улыбнется удача.

Аркан «Луна» предвещает трудности лишь в том случае, если Весы будут потакать своим страхам. Беспочвенные волнения не станут залогом успеха, а значит, конец недели стоит посвятить борьбе с переживаниями.

Скорпион





Аркан «Суд» открывает неделю, и по нему Скорпионы смогут получить от жизни все, что им причитается. Совет карты — действовать честно, чтобы позже не проводить работу над ошибками.

Позитивный Аркан «Солнце» сулит перспективную середину недели, когда Скорпионы смогут без труда поставить точку в сложном деле, начать что-то новое и привлечь в жизнь позитивные перемены.

«Повешенный» в раскладе — карта вынужденной приостановки дел. Скорпионам предстоит пересмотреть планы и отказаться от тех из них, которые уже не актуальны. Такое занятие освободит от лишней траты времени и сил.

Стрелец





Карта «Суд» предрекает Стрельцам победу в сложных делах. По этой карте важно соблюдать гармонию и не торопить события, чтобы исключить промахи и досадные ошибки. Стрельцы смогут достичь желаемого, если перестанут откладывать на завтра то, что можно сделать прямо сейчас.

«Умеренность» в раскладе — Аркан, предупреждающий Стрельцов том, что спешка не приведет ни к счастью, ни к достатку. Совет карты — с осторожностью принимать решения и не ввязываться в авантюры.

Аркан «Звезда» считается путеводной нитью, ведущей к успехам. По этой карте Стрельцы смогут спокойно заниматься делами, веря в успех и не боясь оступиться. Путь к счастью не займет много времени.

Козерог





Карта «Император» предвещает Козерогам успешное начало недели. Совет Аркана — поступать мудро и не отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Мудрые решения окупятся в ближайшее время и принесут благополучие.

«Звезда» сулит Козерогам спокойную и плодотворную середину недели. Вплоть до выходных можно не беспокоиться и размеренно заниматься запланированными делами, зная, что удача не отвернется.

Аркан «Смерть» обещает перемены. По этой карте из жизни уходит все ненужное, а значит, Козерогам не стоит сопротивляться изменениям. Неизбежно из жизни исчезнет все, что отжило и больше не имеет никакого значения для настоящего и будущего.

Водолей





Карта «Смерть» в раскладе указывает на необходимость перемен. Водолеи в начале июня смогут пересмотреть планы и отказаться от всего, что тормозит развитие. Карта не предрекает неприятностей, а значит, опасаться нечего.

Аркан «Сила» говорит о том, что Водолеи смогут привлечь в жизнь необходимые перемены, если поверят в себя и перестанут слушать советчиков. Позитивная карта сулит успехи, однако для этого Водолеи должны работать честно.

По карте «Повешенный» в последние дни недели Водолеям предстоит столкнуться с трудностями, которые не составит труда преодолеть. Карта указывает на то, что некоторые дела не приведут к счастью, а значит, стоит пересмотреть приоритеты.

Рыбы





Аркан «Суд» символизирует успехи. Для этого Рыбам стоит отказаться от строительства воздушных замков в пользу реальных дел, которые и приведут к позитивным переменам. Также удастся освободиться от пристального внимания недоброжелателей.

По карте «Умеренность» середину недели стоит провести в спокойном режиме. Достижение внутренней гармонии убережет от обид и раздражения, совершенно не уместных в решении деловых и личных вопросов.

Аркан «Дьявол» несет в себе предупреждение. Рыбы в выходные могут столкнуться с обманом и даже мошенничеством, поэтому в конце первой недели июня не стоит доверять незнакомцам и соглашаться на авантюры.