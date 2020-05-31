Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Тарзан ответил шуткой на предложения о новой работе

Тарзан ответил шуткой на предложения о новой работеСергей ГлушкоФото: @tarzan___official

Российский артист Сергей Глушко (Тарзан) заявил, что нашел работу по специальности. Соответствующий шуточный пост он разместил в своем Instagram-аккаунте.

«Устроился на работу по специальности. В половых-то делах я соображаю», — сыронизировал Тарзан, выложив фотографию, где он позирует в образе уборщицы с половой тряпкой. Он призвал подписчиков вытирать ноги и оставлять грязь за порогом.

Ранее в СМИ появилась информация, что бодибилдер пожаловался на нехватку денег в период самоизоляции из-за коронавируса. Утверждалось, что Глушко задался вопросом, почему российские власти не помогают деятелям культуры, отдавая предпочтение пенсионерам и врачам.

Сам бодибилдер опроверг эти слова, заявив, что их выдумала журналистка, которая брала у него интервью. Он выразил надежду, что девушке воздастся за клевету.

После этого ему и его жене певице Наташе Королевой предложили работу в такси. Как пишет «Комсомольская правда», Глушко также звали работать на ферму дояром. Владелец сыроварни Олег Сирота решил предоставить шанс артисту «попробовать свои силы в работе с настоящими элитными телками».

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

Последние новости

США предрекли сильнейшую безработицу за 100 лет
США предрекли сильнейшую безработицу за 100 лет
Украина испытала «Нептуна» — «убийцу» Крымского моста
Украина испытала «Нептуна» — «убийцу» Крымского моста
Трамп позвал на саммит G7 Россию
Трамп позвал на саммит G7 Россию
"Клуб друзей США". Пушков отреагировал на планы позвать РФ на саммит G7
"Клуб друзей США". Пушков отреагировал на планы позвать РФ на саммит
Тарзан ответил шуткой на предложения о новой работе
Тарзан ответил шуткой на предложения о новой работе
Протестующих в США припугнули коронавирусом и тюрьмой
Протестующих в США припугнули коронавирусом и тюрьмой
Как встретить лето 2020 года, чтобы оно прошло удачно: советы Знакам Зодиака
Как встретить лето 2020 года, чтобы оно прошло удачно: советы Знакам
Елена Воробей пожаловалась на безденежье и выставила на продажу квартиру
Елена Воробей пожаловалась на безденежье и выставила на продажу
"Вынужден работать таксистом": экс-солист "Отпетых мошенников" страдает из-за безденежья
"Вынужден работать таксистом": экс-солист "Отпетых мошенников"
Крупнейшую авиакомпанию Европы решили спасать
Крупнейшую авиакомпанию Европы решили спасать
Почему у Украины получилось: наконец-то США заработают на ней
Почему у Украины получилось: наконец-то США заработают на ней
Модная битва: Кристина Романова против Алиши Кис
Модная битва: Кристина Романова против Алиши Кис

Топ на сегодня

Дезертиры бегут с корабля Макрона
Дезертиры бегут с корабля Макрона
Вице-мэр назвала число пациентов, вылечившихся от коронавируса в Москве
Вице-мэр назвала число пациентов, вылечившихся от коронавируса
На Украине за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
На Украине за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
В Армении появилась оппозиционная «лжеспасителям» партия «Родина»
В Армении появилась оппозиционная «лжеспасителям» партия «Родина»
Роднина раскритиковала артистов за их жалобы на падение доходов от пандемии
Роднина раскритиковала артистов за их жалобы на падение доходов

Еще по теме

Тарзан ответил на критику из-за жалоб на нехватку денег
Тарзан пожаловался на нехватку денег и позавидовал врачам и пенсионерам
Тарзана пригласили работать в такси после жалобы на нехватку денег
Бывший солист «Отпетых мошенников» пошел работать в такси из-за нехватки денег