Тебе не везет в любви? Психолог рассказывает о причинах

Лидия Мартынова

Сердце снова разбивается на осколки, а очередные отношения прекращаются навсегда. Ты уже готова поверить в сглаз, порчу и родовое проклятие, потому что тебе хронически не везёт в любви? А не стоит нам с тобой посмотреть на отношения с мужчинами совсем с другого ракурса.

Расскажи про маму с папой

Да, это именно то, с чего начинают все психологи. Разбираем отношения твоих родителей. И, как правило, видим, что они тебе не очень-то и нравились. Нет, конечно, ты делаешь всё как раз наоборот. Но, это «наоборот» — внешние, осознанные вещи. А подсознание играет с тобой очередную шутку.

Задумайся, ты часом не склонна жалеть мужчин? Ну, так что оправдываешь его опоздания на свидание к тебе, ведь он реально тяжело работает? Было такое, что оставалась без подарков или цветов в важные для тебя моменты? Нет, безусловно, мужчины – не ломовые лошади. Но, очень часто в семьях с пьющим отцом, девочки привыкают жалеть свои вторые половинки. Это как магнитом притягивает парней с низкой ответственностью. Потому что очень удобно иметь рядом жену и маму в одном лице. А девушки в очередной раз понимают, что все планы совместного светлого будущего – миф. Их откровенно используют. Отношения рушатся. Опять не повезло? Нет, это уже привычный выбор.

С точностью наоборот. «У меня была идеальная семья. Мама – учитель, папа – руководитель. Всё очень хорошо, даже скандалов в доме не было никогда» — вздыхает моя клиентка, успешная бизнес-вумен. Только с самого детства девочка росла в остром дефиците принятия себя. Она должна была соответствовать ожиданиям родителей, быть лучшей во всём. Ведь в идеальной семье должен был быть лишь уникально хороший ребёнок. Отец мало уделял ей времени, не до того с его-то работой! В основном обращал внимание, когда её поощряли и награждали за какие-то заслуги.

И вот у такой уверенной и самодостаточной женщины постоянно появляются мужчины, которые втягивают её в неприятности, живут за её счёт и бросают в трудную минуту. Да потому, что она привыкла: любят за что-то, иного не дано. И если на горизонте появляется человек, который показательно проявляет свою любовь и заботу «просто так», вроде как низа что, она сразу обращает на него внимание. А потом – тяжело разочаровывается.

Вот ещё один пример. Ещё подростком девочка пережила болезненный развод родителей, при котором отец оскорблял мать и наговаривал на неё нехорошие вещи. И это несмотря на то, что сам мужчина изменял и завёл вторую семью. Девочка полностью стала на сторону мамы.

А вот сейчас постоянные проблемы в личной жизни. Её избранниками оказываются женатые мужчины. Следуют болезненные разрывы. На приёме озарение: она очень сильно не доверяет мужчинам и боится подпускать их близко к себе. Подсознательно она уверенна, что её всё равно предадут. Поэтому, женатый мужчина хоть в этом честен с ней. А, возможно, она надеется стать не той, кого предадут, а той, ради которой предадут другую?

На самом деле о таких сценариях можно писать бесконечно. Вывод лишь в том, что личные неприятности надо попробовать разобрать со стороны родительских взаимоотношений.

Расскажи, где и чем ты живёшь?

Конечно, ты достойна принца. Но, давай начистоту, не заглянет он в твой промышленный район на окраине города. А соседские парни с бутылкой дешёвого пива не будут стремиться создать крепкую семью и зарабатывать на свой домик в Майами. Им этого не нужно, да и не умеют они этого, не научены.

Что делать? Составь честный список качеств, которыми должен обладать твой идеальный парень. Вот только не надо «машина, квартира, дача, яхта, миллион долларов». Ты можешь просто в проститутки податься и встретить себе на час именно такого мужчину. Только он при этом примет наркотики и изобьёт тебя до полусмерти. Мы говорим о том, что ты реально ценишь. Умение и старание зарабатывать, а не миллион от родителей. Согласна ли ты прогибаться ради нового авто или тебе важнее не работать постоянным громоотводом?

После этого проанализируй, где можно познакомится с таким человеком? В хорошем спортивном клубе, на выставке или в волонтёрской организации. Не сиди дома у телевизора, засматриваясь сериалом про очередную золушку. Лучше посмотри в социальных сетях информацию и поучаствуй в велопробеге или экологической акции. Как правило, от 15 до 30 % всех этих мероприятий – неженатые парни.

Расскажи, на что ты готова?

«Я очень хочу девочку», — делится своими переживаниями клиентка. «Я мечтаю приходить домой к любимой семье!» Мы говорим ровно час, пока её телефон постоянно вибрирует от сообщений и звонков. Время следующей встречи мы так и не можем выбрать. То у неё работа, то фитнес, то маникюр, то посиделки с подругами. Вот здесь – поездка на шопинг. Он успокаивает. Понимаешь? Его никак нельзя перенести. А вот тогда я договорилась с мастером менять кран…

Я хочу, вроде, потому что так надо. Потому, что все подруги вокруг рассказывают, что детки – это счастье. Потому, что родители наседают: когда ты уже выйдешь замуж? Но, это не твоё! Вот такой ты «неправильный» человек. Ты в восторге, когда приходишь в свой личный дом и ни под кого не должна подстраиваться. Ты тратишь свои личные деньги, никому не отчитываешься. Это полная свобода.

Возможно, когда-то тебя передавили с опекой. Возможно, ты пережила отношения с властным мужчиной. Может быть ещё тысячу вариантов почему для тебя твоя личная свобода так важна. Но, в глазах социума ты не правильная. Надо хотеть встречаться, любить, заводить семью, печь пирожки на кухне… Значит, подсознательно ты выбираешь такого мужчину, который склонен не задерживаться в твоей жизни. Чтобы, когда он уйдёт, на рациональном уровне заявить окружающим: я же так хотела, старалась, не везём мне просто…

К чему это я? Скажи честно самой себе на что ты готова ради отношений. Особенно это касается женщин, которые имеют свою работу, хобби и привычки. Подумай, реально ли ты готова тратить свои силы и время на другого человека? Ведь он тоже имеет свой график и свои привычки.

Одна моя клиентка прямо на приёме составила список того, чем она готова пожертвовать, а чем – нет. В итоге, она сама пришла к выводу, что для неё идеальным был бы гостевой брак. И да, она не хочет детей. Вот не хочет, как бы неправильно и дико не звучало бы это для женщины нашего менталитета. Когда мы заканчивали терапию, у неё появился мужчина. Его привлёк такой разумный подход и уважение ко времени другого партнёра. Со временем они таки решились купить совместную недвижимость и жить под одной крышей. Но, при этом не перестали предоставлять другому много личного времени. Для них это – счастье. А для кого-то такой сценарий был бы настоящим кошмаром с обидами и ревностью.

А существует и противоположный вариант. Девушка готова отдать всё. В прямом смысле этого слова, включая саму себя. Она растворяется в партнёре. Но, мужчинам не нужна третья рука. Им нужен человек. «Я для него всё, а он…», — рассказывает девушка, проливая горькие слёзы. Образ постоянной жертвы становится настолько привычным, что от него невозможно избавится. Постоянные истерики, горькие слёзы и скандалы. Парни в очередной раз не оправдывают ожидания, им надоедает тотальный контроль и навязывание.

Почему некоторые предпочитают образ жертвы? Потому что он когда-то им помог. Или они привыкли, что с ними так обращаются. По большому счёту, жертва пытается манипулировать другим человеком с помощью вины. А кому нравится быть постоянно виноватым? Вот и получается, что ты снова остаёшься одна, с неоценёнными стараниями. И стойкой уверенностью, что тебе не везёт с неблагодарными людьми.

Какой вывод можно сделать из всего этого?

Девушкам чаще всего не везёт в любви потому что:

они не проработали свои внутренние проблемы и поэтому выбирают потенциально неподходящих парней раз за разом;они не честны с собой и боятся признаться в том, что им действительно нужно, ведь это может не соответствовать социальным стандартам общества;они не задумываются где они могут найти подходящего партнёра или не предпринимают попытки поменять свою привычную среду, надеясь на чудо и разочаровываясь в тех, кто рядом.

Конечно, хочется решить всё одним махом и найти такого человека, который лучше тебя самой понял бы твои потребности. Поэтому, и наживаются гадалки, ясновидящие и шарлатаны на теме отношений год за годом. Путь переосмысления может быть нелёгок. Более того, многие женщины, прочитавшие статью, сперва воскликнут: «Бред». Ведь отрицание – лучший способ нашей психики защитить нас от болезненных переживаний. Но, если именно ты готова менять свою жизнь в лучшую сторону, попробуй разобрать свои проблемы через призму написанного материала и жди наших дальнейших публикаций.