ТОП-20 красивых фитоняшек со всего мира

Алексей Вольцев

Тот факт, что увлечение спортом с каждым днем растет среди молодежи, не может не радовать. И, что немаловажно, особую популярность это направление приобретает среди представительниц слабого пола. А что может быть привлекательнее и сексуальнее девушки, которая ведет здоровый образ жизни и обладает идеальными формами?

Стройная подтянутая фигура и железная сила воли. Тот случай, когда упорство и ежедневный изнурительный труд приносит щедрое вознаграждение. Кому из современных фитоняшек завидуют и стараются подражать больше остальных – читай ниже.

Ана Чери Гарсия

Американская фитнес-модель, которая начала строить свою карьеру в 2007 году. Особую популярность девушке принесли видео уроки, в которых она делилась с подписчиками секретами идеального тела. В детстве Ана мечтала посвятить себя актерскому мастерству. Сейчас же девушка входит в тройку самых высокооплачиваемых моделей, которые рекламируют купальники. Ее аккаунт ежедневно просматривают более 10 млн. человек, а самые модные глянцевые издания ведут борьбу за ее благосклонность.

Кайла Итсинес

24-летняя красавица из Австралии, которая не мыслит ни дня без спорта. Кайла занимается разработкой собственных фитнес-программ, согласно которым, любая девушка сможет преобразить свое тело до неузнаваемости всего за пару месяцев. Девушка имеет профильное образование, и некоторое время работала фитнес-инструктором в зале. Сейчас девушка все свое время посвящает онлайн тренировкам и продвижению собственной книги, в которой содержится подробная инструкция по преобразованию фигуры.

Ева Андресса

Жгучая брюнетка из Бразилии широко известна в мире бодибилдинга. В подростковом возрасте собственная фигура казалась Еве слишком худощавой и в 17-ти летнем возрасте девушка твердо решила начать работу над преобразованием своего тела. В 2006 году фитнес-модель завоевала титул чемпионки Бразилии, в результате упорных тренировок под чутким руководством тренера (а по совместительству и своего супруга) Джардела Барроса. Широко известна тем, что снялась абсолютно обнаженной для издания под названием Sexy.

Крисси Села

Еще одна довольно известная в Инстаграме фитоняшка. В своем профиле, который уже насчитывает около 2-х млн. подписчиков, девушка регулярно делится своими достижениями в мире спорта, демонстрирует прекрасную физическую форму, мотивирует и тренирует всех желающих. Особенность ее занятий заключается в том, что они одинаково эффективны как для профессионалов, так и для тех, кто впервые решил заняться коррекцией фигуры.

Саммер Рэй

В свои 20 лет девушка совершенно заслуженно носит титул «Богиня фитнесса». Так поклонники окрестили Саммер благодаря ее выдающимся частям тела, а именно – ягодицам. Все 18 млн. подписчиков американской модели имеют возможность регулярно любоваться ее откровенными снимками, которые Рэй без стеснения публикует в своем Инстаграм. Девушка предвзято относится к хирургическим вмешательствам и не боится открыто высмеивать приверженец пластических операций.

Пэйдж Хэтэтуэй

Кареглазая блондинка с безупречной внешностью и стальным характером. Пэйдж родилась в неблагополучной семье и уже в достаточно юном возрасте была вынуждена устроиться на несколько работ одновременно. Однако трудности не только не сломили ее волю, а напротив, помогли реализоваться и добиться огромных результатов. Широко известные спортивные глянцевые издания регулярно публикуют на своих страницах несравненную Пэйдж. Сама же спортсменка активно ведет собственный блог, который приносит ей весьма приличный доход.

Алина Баррето

Белокурая звезда Wellness, которая благодаря ежедневным тренировкам обладает восхитительными атлетическими формами. Девушка принимает активное участие во всевозможных соревнованиях и является лицом MHP. В свои 32 года Алина не собирается останавливаться на достигнутом, и продолжает упорно тренироваться. Визитная карточка бразильянки – бедра и ноги. Активно рекламирует продукцию BPI Sport и сама употребляет биологические добавки.

Екатерина Усманова

Очаровательная блондинка из России, которая на личном примере доказала всему миру, и прежде всего самой себе, что вполне реально добиться потрясающих результатов менее чем за пару лет. Окончив Финансовый Университет, девушка непродолжительное время успела поработать по профессии. Однако в скором времени, выйдя замуж за фитнес-тренера, Екатерина целиком и полностью посвятила себя спорту. Семейная жизнь продлилась недолго, а вот любовь к тренировкам никуда не исчезла. Сейчас бикинистка активно занимается разработкой собственной линии спортивного питания и даже пробует себя в качестве певицы.

Мишель Левин

Стройная фитнес-звезда, количество подписчиков которой перевалило за 13 млн. Сейчас трудно представить себе какое-либо издание, на страницах которого хотя бы единожды не были опубликованы снимки Мишель. Латиноамериканка собственным примером успешно мотивирует миллионы женщин и помогает им кардинально менять не только свое тело, но и судьбу. В юности формы Мишель были далеки от совершенства. Однако колоссальная работа над собой все исправила. И вскоре ни у кого не возникало мысли усомниться в сексапильности фитнес-чемпионки.

Наталия Мело

Прекрасная спортсменка, которая завоевала множество титулов, среди которых Bikini Olympia, и всеобщее признание. Впервые двери тренажерного зала распахнулись перед Мело в подростковом возрасте. Однако семья девушки не смогла в то время позволить себе оплатить абонемент. Но желание заниматься спортом было настолько велико, что накопив определенную суму самостоятельно, Наталия начала тренировки. Позже, окончив юридический колледж, девушка всерьез увлеклась бодибилдингом.

Алекса Джин Браун

Успешнейшая бизнес-леди, популярный тренер и заботливая мама в одном лице. Алекса возглавляет список богатейших девушек, которые сумели заработать свое состояние, активно ведя свой блог. Самое интересное, что фитнес-модель начала заниматься спортом лишь после рождения своей дочери, тем самым она на собственном примере доказала миллионам женщин, что никогда не поздно заняться собой.

Белла Фалькони

Глядя сейчас на эту восхитительную красавицу, трудно себе представить, что когда-то она страдала из-за низкой самооценки и вела неправильный образ жизни. В один момент, устав от бесконечной жалости к себе, Белла решилась на кардинальные преобразования. И по сей день заряжает своих поклонников позитивом и мотивирует их к изменениям, как внутренним, так и внешним.

Аманда Биск

Когда-то главной мечтой этой суперзвезды и фитоняшки из Австралии было участие в Олимпийских играх. Однако неутешительный приговор врачей поставил жирный крест на стремлениях девушки. Аманда нашла утешение в йоге и стала ежедневно выкладывать в сеть фото и видео со своих занятий. Страничка девушки тут же обрела своих почитателей и принесла своей владелице невиданный успех. Тело Аманды является прямым подтверждением того, что вовсе необязательно изнурять себя выматывающими тренировками, чтобы замечательно выглядеть.

Джен Селтер

Более 10-ти млн. подписчиков, невероятная слава, поддержка мировых знаменитостей, финансовое благосостояние, а главное – идеальное тело, о котором можно только мечтать – вот далеко не весь перечень преимуществ красавицы Джен. В свое время ее фотографиями были украшены модные глянцевые издания, такие как Playboy и Elle. Так же девушка принимает участие в различных телешоу и снимается в рекламе.

Аньела Сагра

Целеустремленная, невероятно трудолюбивая модель из Колумбии. Решение профессионально заняться фитнессом пришло к Аньеле не сразу. Поначалу девушка работала в обычном модельном агентстве. Однако познакомившись в спортзале со знаменитым тренером, Сагра решилась на то, чего до нее никто не совершал – стала первой фитнес-моделью в Колумбии. И с тех пор ее популярность все больше и больше набирает обороты.

Ариана Штайнкопф

Снимки эффектной блондинки с идеальными параметрами не раз украшали обложки мужских глянцевых изданий. Дипломированный диетолог и модель из Бразилии, участница WFE Platinum MMA ведет активный образ жизни и является идейным вдохновителем для своих многочисленных подписчиков. Номер журнала Playboy, на обложке которого жизнерадостно улыбалась Ариана, побил все немыслимые рекорды продаж.

Екатерина Красавина

Русская красавица, фамилия которой говорит сама за себя. Екатерина 6 раз в неделю упорно тренируется, чтобы поддерживать свою физическую форму на самом высоком уровне. Катя из тех самых девушек, которые не привыкли мириться с природой и предпочитают самостоятельно творить свою судьбу. К слову, фитнес модель не слишком придерживается здорового питания, и поклонники частенько замечают ее с фаст-фудом в руке. Но только благодаря упорным тренировкам, Красавина может похвастаться идеальными формами.

Аманда Элис Ли

Инструктор по фитнессу, преподаватель пилатеса и невероятно красивая девушка. На своей страничке Аманда регулярно выкладывает мотивационные видео, которые с нетерпением ждут все ее 14 млн. фолловеров. А совсем недавно параллельно с тренерской деятельностью девушка занялась производством календарей.

Зузана Лайт

Фитнес модель из Чехии с весьма пикантным прошлым. Все дело в том, что до того, как стать модным тренером и коучем, Зузана активно снималась в эротических кинофильмах. Сама же девушка в своих интервью признается, что испытывает неловкость и стыд, когда ей приходится вспоминать те годы. Однако именно занятия фитнесом помогли Зузане справиться с неуверенностью в себе и начать жизнь с чистого листа.

Тэмми Хемброу

Голубоглазая блондинка с ангельской внешностью не скрывает, что не всегда придерживалась здорового образа жизни. Однако решив раз и навсегда круто изменить свою жизнь, Тэмми покончила со всеми вредными привычками и посвятила свою жизнь тренировкам. И вот уже несколько лет имя девушки регулярно упоминается в модных изданиях, а ее формы служат отличным примером для миллионных поклонниц.