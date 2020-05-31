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Трамп объявил о появлении у США «величайших вооружений» в истории

Трамп объявил о появлении у США «величайших вооружений» в историиФото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп объявил о появлении у страны в скором времени «величайших вооружений» в истории. Об этом он рассказал на выступлении перед журналистами на космодроме на мысе Канаверал, штат Флорида, после запуска к МКС пилотируемого корабля Crew Dragon, передает ТАСС.

«Скоро мы высадимся на Марсе, и у нас будут величайшие вооружения», — заявил Трамп. По его словам, он уже ознакомился с разработками. Однако американский лидер не стал рассказывать, о каком типе новых вооружений идет речь, и вернулся к обсуждению темы освоения космоса американскими компаниями.

В середине мая Трамп заявил, что в настоящее время страна создает «невероятную» военную технику невиданного ранее уровня. По его словам, новая ракета будет в 17 раз быстрее, чем все существующие на данный момент аналоги. Он пояснил, у США нет выбора, им приходится это делать, учитывая противников государства. «Если вы слышали, у России ракеты, которые в пять раз быстрее, Китай работает над ракетами, которые быстрее в пять или шесть раз», — подчеркнул американский лидер.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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