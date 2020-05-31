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Трамп ополчился на «Антифа»: США признают движение «террористическим»

Трамп ополчился на «Антифа»: США признают движение «террористическим»

Президент США Дональд Трамп объявил сегодня, 31 мая, что леворадикальное движение «Антифа» будет признано «террористическим». Об этом американский лидер написал в сво`м «Твиттере».

Трамп ранее возложил на «Антифа» ответственность за беспорядки, возникшие в США после гибели чернокожего американца Джорджа Флойда, который был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею афроамериканца коленом. Впоследствии Флойд скончался в реанимации, а видео его задержания попало в Сеть.

В настоящее время во многих крупных городах США продолжаются стихийные акции протеста и столкновения с полицией. По данным СМИ на вечер воскресенья, число задержанных по всей стране превысило 1700 человек.

Летом 2019 года Трамп уже заявлял о намерении поставить «Антифа» вне закона. Тогда его идея прозвучала на фоне подготовки Портленда к крупнейшей в США за последние месяцы политической демонстрации.

Антифа (сокр. от антифашизм) — неформальное международное движение, ставящее своей целью борьбу с фашизмом. Объединяет левые и леворадикальные партии и организации, различные автономные группы, а также общественные организации, борющиеся с неонацизмом и расизмом.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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