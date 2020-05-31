Трамп пообещал объявить «Антифа» террористической организацией

Вадим Карасев

Фото: Chris Kleponis / Sipa USA / Коммерсантъ

Движение «Антифа» будет официально признано в США террористической организацией. Об этом в воскресенье, 31 мая, заявил в своем Twitter президент Америки Дональд Трамп, не раскрывая подробностей.

Его сторонники в комментариях к посту отмечают, что это правильное решение в условиях нынешних массовых беспорядков.

По состоянию на воскресенье, в десятках городов США проходят уличные акции протеста, которые начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в ходе ареста полицейскими, и они уже привели к новым смертям. Власти обещали, что будут рассматривать столкновения с полицией или угрозы в адрес правоохранителей как терроризм.

Почти год назад, в июле 2019 года, Трамп уже сделал подобное сегодняшнему заявление, назвав антифашистов «трусливыми психами с радикальными левыми взглядами».

По данным из открытых источников, «Антифа» — это не единая организация, а автономные группы людей, существующие во множестве стран мира, объявившие себя борцами с неонацизмом. Зачастую они ведут себя столь же агрессивно, как и сами неонацисты в отношении мигрантов.

Ранее, 24 января, в Штатах раскрыли ячейку американцев, готовившихся к расовой войне и созданию «белого этно-государства». Участники этой неонацистской группировки общались другом с другом через интернет, обсуждали в секретных чатах акты насилия в отношении евреев и афроамериканцев, способы изготовления взрывных устройств.