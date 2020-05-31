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Трамп пообещал признать движение "Антифа" террористической организацией

Трамп пообещал признать движение "Антифа" террористической организацией

Президент США Дональд Трамп заявил, что антифашистское движение будет расцениваться государством, как террористическое. Такая публикация появилась в его Twitter-ленте.

"США признают "антифа" террористической организацией", – написал он.

The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020

Публикация связана с тем, что активисты антифашистского движения во многом поддержали погромы, беспорядки и мародерство, устроенные протестующими после гибели Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

"Они устраивали побоища на митингах его сторонников, оккупировали целые районы в городах вроде Портленда, где местные власти им потворствовали. Но лишь массовые бунты по всей стране, с тысячами задержанных погромщиков и миллиардами долларов ушерба все-таки заставили администрацию Трампа признать "антифу" террористической организацией", – пишет в своем Telegram-канале политолог Малек Дудаков.

Единственным шанс для ультралевых, утверждает автор публикации, останется семантическая игра – их постоянный аргумент о том, что "с антифашистами могут бороться только фашисты".

Беспорядки в Миннеаполисе (штат Миннесота) начались после того, как 46-летний темнокожий Джордж Флойд был задержан по подозрению в оплате товаров поддельным чеком. Полицейский наступил мужчине коленом на горло, после чего тот пожаловался на боль и невозможность дышать. В результате Флойд скончался в реанимации. Протесты и беспорядки после случившегося начались и в других городах США. В городе Окленд, штат Калифорния, бунтующие горожане застрелили сотрудника Федеральной службы охраны США. В ООН призвали остановить насилие на почве расовой ненависти.


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По материалам: uposters.ru

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