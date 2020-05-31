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Трамп позвал на саммит G7 Россию

Трамп позвал на саммит G7 Россию

Президент США Дональд Трамп решил расширить саммит "большой семерки" еще четырьмя странами, включая Россию. В связи с эпидемиологической ситуацией мероприятие будет отложено до сентября.

Американский лидер уверен: формат G7 устарел и не может корректно реагировать на события в мире. Помимо России, на саммит позовут Индию, Австралию и Южную Корею.

"Я откладываю саммит, потому что не чувствую, что G7 верно представляет происходящее в мире", – цитирует его Reuters.

Россию прекратили звать на саммиты "большой восьмерки" в 2014 году в связи с воссоединением с Крымом. После этого встречу вновь переименовали в G7. В этом году саммит должен состояться в формате видеосвязи. США будут настаивать на том, что основной его темой должно стать поведение Китая.

Как сообщал Ruposters, ранее СМИ узнали о "горячем споре" Трампа и канцлера ФРГ Ангелы Меркель по поводу "Северного потока-2".

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По материалам: uposters.ru

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