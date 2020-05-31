Трамп предсказал будущее космической отрасли после запуска Crew Dragon

Вадим Карасев

Дональд ТрампФото: globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп предсказал будущее космической отрасли после запуска корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска. По словам американского лидера, теперь эта сфера будет принадлежать частным компаниям. Об этом он заявил на выступлении перед журналистами на космодроме на мысе Канаверал, штат Флорида, трансляция которого велась на сайте Белого дома.

«Поздравляю, Илон Маск. Сегодня передовое сотрудничество НАСА и SpaceX обернулось для нашей страны небывалыми успехами», — сказал Трамп. Он также добавил, что США впредь намерены использовать космические корабли частных компаний по фиксируемой для налогоплательщиков цене.

30 мая в 22:22 ракета Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon стартовала с 39-го стартового комплекса Космического центра имени Джона Фицджеральда Кеннеди во Флориде. Пуск к МКС стал вторым для Crew Dragon и первым, проходящим с экипажем на борту. Стыковка Crew Dragon и МКС должна состояться примерно через 19 часов после старта.

На протяжении девяти лет людей на МКС доставляют только российские космические корабли серии «Союз». Контракт НАСА и «Роскосмоса», по которому доставка на МКС одного астронавта стоит 90 миллионов долларов, заканчивается в октябре 2020 года.