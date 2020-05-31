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Трамп пригрозил протестующим многочисленными арестами

Трамп пригрозил протестующим многочисленными арестамиФото: Yuri Gripas / Reuters

Президент США Дональд Трамп пригрозил участникам акций протеста многочисленными арестами и использованием «неограниченной мощи» военных. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Как считает американский лидер, либеральные губернаторы и мэры должны быть намного жестче. «В противном случае федеральное правительство вмешается и будет делать то, что нужно сделать», — заявил Трамп. По его словам, это включает использование неограниченной мощи американских военных и многочисленные аресты.

Ранее Трамп сообщил, что лично наблюдал за стычками протестующих с сотрудниками Секретной службы, которые начались ночью 30 мая перед Белым домом. По его словам, никто не был близок к тому, чтобы преодолеть ограждение Белого дома.

Десятки городов США охвачены акциями протеста, сопровождающимися беспорядками, которые начались после смерти в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался после грубого ареста. Выступления против власти проходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте и многих других городах. В некоторых случаях бунты сопровождаются стрельбой, в частности в Окленде был убит один сотрудник Федеральной службы охраны США.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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