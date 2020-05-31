Трамп: США скоро получат величайшие вооружения в истории

Вадим Карасев

Выступая на космодроме на мысе Канаверал, президент США Дональд Трамп заявил о разработке в стране "величайших вооружений в истории". Он также предсказал скорую высадку американцев на Марсе.

Трамп не стал конкретизировать свои слова, но подчеркнул, что даже ему сложно поверить в релаьность этого оружия.

"Скоро мы высадимся на Марсе, и у нас будут величайшие вооружения, которые когда-либо можно было представить в истории. Я уже видел разработки и даже я не могу поверить в это".

Ранее Трамп объявил о разработке в США самой быстрой в мире ракеты. По его словам, по скорости она будет более чем в 2 раза превосходить ракеты, создаваемые в России и Китае.

"Я называю это супер-пупер-ракетой. И я слышал, что она в 17 раз быстрее самой быстрой ракеты, которая сейчас есть в наличии", — сказал глава Белого дома.



