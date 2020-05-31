Ученые объяснили причину одного из самых массовых вымираний

Лидия Мартынова

Британские ученые выяснили, что стало причиной девонского вымирания, произошедшего 359 млн лет назад. Об этом говорится в статье, обнародованной на сайте Science Advances.Утверждается, что самой вероятной причиной одного из самых масштабных вымираний жизни в истории планеты было воздействие ультрафиолета. Радиация погубила большую часть живых существ Девонского периода в связи с истощением озонового слоя, вызванного глобальным потеплением – частью естественного цикла Земли.Исследователи нашли образцы окаменелых растений, предположительно, Девонского периода на востоке Гренландии и в Андах на территории Боливии. Из них удалось выделить споры древних растений, которые отличались необычной формой, в особенности формой их шипов.По мнению ученых, неправильная форма спор образовалась из-за повреждения их ДНК под воздействием ультрафиолета. Также у многих из образцов спор обнаружили пигментацию, которая выработалась в качестве защитного механизма от повышенного уровня ультрафиолетового излучения.Излучение стало губительным для флоры и фауны на суше и в мелководье. Некоторым растениям удалось выжить, но лесная экосистема была подорвана. Вымирание коснулось четвероногих и доминирующей группы рыб плакодермов, последних сменили акулы и костные рыбы, которым удалось выжить и сохранить доминирующие позиции среди рыб в нынешних экосистемах.Ученые подчеркивают, что при резком потеплении на планете озоновый слой естественным образом разрушается, из чего следует "неизбежный вывод" о необходимости осознания того, что подобные случаи могут повториться.