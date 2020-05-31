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Ученые объяснили причину одного из самых массовых вымираний

Ученые объяснили причину одного из самых массовых вымираний
Британские ученые выяснили, что стало причиной девонского вымирания, произошедшего 359 млн лет назад. Об этом говорится в статье, обнародованной на сайте Science Advances.

Утверждается, что самой вероятной причиной одного из самых масштабных вымираний жизни в истории планеты было воздействие ультрафиолета. Радиация погубила большую часть живых существ Девонского периода в связи с истощением озонового слоя, вызванного глобальным потеплением – частью естественного цикла Земли.

Исследователи нашли образцы окаменелых растений, предположительно, Девонского периода на востоке Гренландии и в Андах на территории Боливии. Из них удалось выделить споры древних растений, которые отличались необычной формой, в особенности формой их шипов.
По мнению ученых, неправильная форма спор образовалась из-за повреждения их ДНК под воздействием ультрафиолета. Также у многих из образцов спор обнаружили пигментацию, которая выработалась в качестве защитного механизма от повышенного уровня ультрафиолетового излучения.

Излучение стало губительным для флоры и фауны на суше и в мелководье. Некоторым растениям удалось выжить, но лесная экосистема была подорвана. Вымирание коснулось четвероногих и доминирующей группы рыб плакодермов, последних сменили акулы и костные рыбы, которым удалось выжить и сохранить доминирующие позиции среди рыб в нынешних экосистемах.

Ученые подчеркивают, что при резком потеплении на планете озоновый слой естественным образом разрушается, из чего следует "неизбежный вывод" о необходимости осознания того, что подобные случаи могут повториться.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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