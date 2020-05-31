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Украина испытала «Нептуна» — «убийцу» Крымского моста

Украина испытала «Нептуна» — «убийцу» Крымского моста

В Одесской области прошли «успешные испытания» украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун». По словам главы конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелева, запущенные «Нептуны» почти одновременно уничтожили две цели.

«После старта с пусковой установки две ракеты вышли по запрограммированному маршруту до двух целей в Чёрном море… Первая морская цель находилась на расстоянии 85 км, а вторая — на расстоянии до 110 км. Расстояние между ними составляло более 20 км… Испытания прошли успешно, все надводные цели были поражены на заданной дальности», — сказал Коростелев, сообщает портал «АрміяInform».

Утверждается, что во время полёта ракеты снизились до 5 метров над уровнем Чёрного моря за 10−15 км до условных целей. После этого они рассчитали оптимальную точку попадания и уничтожили цели.

Напомним, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов рассказал о ракетах Р-360 в прошлом году, назвав их способными уничтожить Крымский мост.

Это уникальное инженерное сооружение длиной более 18 км открыли 15 мая 2018 года. Пропускная способность моста — 14 млн пассажиров и 13 млн т грузов в год.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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