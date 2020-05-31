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Украинские силовики вторые сутки «молчат» после наглых провокаций

Украинские силовики вторые сутки «молчат» после наглых провокаций

Украинские силовики вторые сутки не открывают огонь по территории Луганской народной республики (ЛНР), заявили сегодня, 31 мая, в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За 30 мая со стороны вооружённых формирований Украины обстрелов не зафиксировано», — сообщили в СЦКК.

Между тем, с противоположной стороны утверждают, что зафиксировали 8 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки. Как говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединённых сил Украины, ополченцы за сутки восемь раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщало ИА Newstes, после объявления режима повышенной боевой готовности военная ситуация в ЛНР изменилась непринципиально, разве что немного снизилась интенсивность обстрелов на отдельных участках фронта. По словам военного документалиста из Луганска Никиты Возмителя, о каких-либо глобальных обменах ударами говорить не приходится, ситуация на фронте в целом стала несколько спокойнее. Впрочем, украинская сторона продолжает нагло провоцировать и наносить удары, подчеркнул он в беседе с корреспондентом ИА Newstes.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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