Украинские силовики вторые сутки «молчат» после наглых провокаций

Лидия Мартынова

Украинские силовики вторые сутки не открывают огонь по территории Луганской народной республики (ЛНР), заявили сегодня, 31 мая, в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За 30 мая со стороны вооружённых формирований Украины обстрелов не зафиксировано», — сообщили в СЦКК.

Между тем, с противоположной стороны утверждают, что зафиксировали 8 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки. Как говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединённых сил Украины, ополченцы за сутки восемь раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщало ИА Newstes, после объявления режима повышенной боевой готовности военная ситуация в ЛНР изменилась непринципиально, разве что немного снизилась интенсивность обстрелов на отдельных участках фронта. По словам военного документалиста из Луганска Никиты Возмителя, о каких-либо глобальных обменах ударами говорить не приходится, ситуация на фронте в целом стала несколько спокойнее. Впрочем, украинская сторона продолжает нагло провоцировать и наносить удары, подчеркнул он в беседе с корреспондентом ИА Newstes.