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Украинский пограничник спас жизнь иностранцу в аэропорту "Борисполь"

Украинский пограничник спас жизнь иностранцу в аэропорту "Борисполь"

В аэропорту «Борисполь» пограничники спасли жизнь пассажиру-иностранцу. Дожидаясь своего рейса, мужчина потерял сознание и остался лежать на скамейке в зале ожидания. Благодаря помощи пограничников худшего сценария удалось избежать. Пассажиру оказали первую помощь, а потом пациента передали врачам.

Героями дня стали пограничники Роман Думяк и Александр Добрынин. Старший прапорщик Думяк проверил пульс и дыхание пассажира, убедился в проходимости дыхательных путей и непрямым массажем сердца снова запустил жизненно важную функцию. К моменту прибытия медбригады пострадавший уже пришел в сознание. Коллега пограничника старший сержант Добрынин тем временем связался с врачами, установил ограждения вокруг места ЧП.

Госпогранслужба приводит этот случай как пример, насколько важны в современной жизни навыки тактической медицины. На счету у Романа Думяка несколько сохраненных жизней побратимов во время участия в АТО в 2014—2015 годах на Красной Таловке и спасенные пассажиры в аэропорту «Борисполь».

Напомним, ранее благодаря тактмеду военный спас девушку-кассира в супермаркете Днепра, а патрульному с навыками доврачебной помощи удалось не допустить смерти пострадавших в ДТП.

Фото Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ"/Facebook

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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