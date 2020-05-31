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Умерла французская оперная певица Мади Меспле

Умерла французская оперная певица Мади МесплеМади МесплеФото: Wikipedia

Известная французская оперная певица Мади Меспле умерла на 90-м году жизни. Об этом в воскресенье, 31 мая, сообщил на своей странице в Twitter министр культуры Франции Франк Ристер.

Он напомнил, что Меспле исполняла партии в «Лакме», «Севильском цирюльнике» и «Сказках Гоффмана» и продвигала французскую культуру по всему миру.

Мади Меспле родилась в Тулузе, окончила консерваторию, переехала в Париж. На профессиональной сцене дебютировала в 1953 году.

В конце марта сообщалось, что российская оперная певица Светлана Касьян заразилась коронавирусом. Ее муж, глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, рассказал, что получил письмо с поддержкой от Папы Римского Франциска, который не раз высоко отзывался об исполнительском мастерстве Касьян. Позже стало известно, что певица выздоровела.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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