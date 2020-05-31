«Уральские пельмени» отсудили у бывшего директора коллектива два миллиона рублей

Вадим Карасев

Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»

Суд по интеллектуальным правам встал на сторону участников юмористического коллектива «Уральские пельмени» в иске против бывшего директора Сергея Нетиевского. Как сообщает URA.RU, они отсудили у него около двух миллионов рублей за незаконное использование записанных программ.

Причиной иска стало предоставление телеканалу СТС прав на показ 12 архивных программ, несмотря на то что сроки лицензии истекли. Сразу шесть артистов — Сергей Ершов, Сергей Исаев, Вячеслав Мясников, Дмитрий Брекоткин, Александр Попов и Дмитрий Соколов — потребовали компенсацию в 1,95 миллиона рублей.

Ответчиком выступала компания «Идея Фикс Медиа», финансовым директором которой является Нетиевский. Суды первой и второй инстанции признали право на компенсацию. Компания в ответ подала апелляционную жалобу, но суд третьей инстанции также встал на сторону «Уральских пельменей».

Директор шоу Евгений Орлов заявил, что таким образом они «поставили точку в конфликте». Нетиевский пояснил, что заседание проходило в режиме онлайн, поэтому дальнейшие действия компании он сможет сообщить только после изучения определения суда.

В конце апреля Арбитражный суд Москвы зарегистрировал два иска бывшего директора коллектива Сергея Нетиевского. Он потребовал взыскать сумму более 71 миллиона рублей с компании, учрежденной восемью участниками шоу.

Конфликт в «Уральских пельменях» получил широкую огласку в 2015 году, когда Нетиевского уволили. По версии нового руководителя Сергея Исаева, причиной было воровство. Нетиевский отрицает обвинения, считая их клеветой.

Товарный знак «Уральские пельмени» и право на марку в результате судебных разбирательств остались за актерами шоу. Нетиевский отсудил у творческого объединения права на архив передачи.

«Уральские пельмени» — юмористический коллектив из Екатеринбурга, выпускает шоу на канале СТС. Основа проекта — бывшие участники одноименной команды КВН. Нетиевский возглавлял команду с 1998 года, а с появлением передачи на СТС работал директором и продюсером коллектива.