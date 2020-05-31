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В Алеппо восстановили мыловаренный завод

В Алеппо восстановили мыловаренный завод
Сирийцы восстановили производство средств гигиены в пригороде Алеппо Муслимии, теперь здесь создают не только традиционное мыло, но и стиральные порошки, а также гигиенические средства для сирийской армии.

"Этот завод был под контролем боевиков несколько лет, они здесь разрушили и украли все что смогли. Мы стали производить здесь все, что требуется для армии, всю гигиеническую линейку продукции. В итоге получилось хорошо - все пользуется большим спросом на рынке", - сказал командир военно-хозяйственного подразделения гарнизона Алеппо армии САР Фади Хаджал.

Как рассказал главный инженер мыловаренного завода Заффар Каттан, после введения санкций против Сирии на производстве пришлось менять поставщиков. Если раньше каустическую соду получали из Германии, то теперь основной поставщик - Россия. Работников завода устраивает и цена, и качество.


"Наша гордость сейчас - мы освоили производство стирального порошка для белой одежды. А основная трудность - мы не можем получить необходимые компоненты и вынуждены искать доступные нам аналоги", - отметил Каттан.

# Россия
По материалам: ria.ru

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