В Армении появилась оппозиционная «лжеспасителям» партия «Родина»

Алексей Вольцев

Бывший директор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян возглавил партию «Айреник» («Родина»), о создании которой было объявлено накануне, 30 мая. Учредительный съезд нового политического объединения состоялся в Ереване в условиях действия в республике режима чрезвычайного положения, введённого в связи с распространением коронавируса Covid-19. Избрано правление партии, в которое вошли 9 человек, включая самого Ванецяна.

На презентации своего политического проекта экс-директор главной армянской спецслужбы объявил об оппозиционной направленности партии «Родина». Армении нужна власть, которая перейдёт от режима «интернет лайвов» (намёк на активное использование премьер-министром Николом Пашиняном прямого эфира со своих аккаунтов в соцсетях. — Ред.) в режим противостояния реальным вызовам, заявил Ванецян, выступая на учредительном съезде.

По его словам, действующие власти допускают серьёзные ошибки и есть «большой объём работы», для осуществления которой он решил уйти в политику. Ванецян отметил, что возглавляемая им партия предлагает программу и будет придерживаться следующих принципов: ответственность против инфантилизма, честность против манипуляций, организованность против произвола, единство против раскола, система против хаоса, стабильность против неопределённости, профессионализм против дилетантизма, прагматизм против популизма.

«Нашему народу нужны такие лидеры, которые будут чувствовать, считать и объявлять себя властью всего народа вне зависимости от своих предпочтений. Нужна власть, которая сплотит народ вокруг решения существующих проблем, а не будет играть на сиюминутных эмоциях народа. Нам нужна власть, которая воздержится от фальшивых и фейковых повесток, инструментария и манеры работы. Нам нужны не лжеспасители, а настоящие лидеры», — подчеркнул он.

Ванецян добавил, что у него есть конкретное видение существующих в стране проблем и их решения в сфере правосудия, образования, культуры, экологии и сельского хозяйства.

Как считает экс-глава СНБ, правящая в стране партия «Гражданский договор» не имеет и даже не желает обзавестись достаточным кадровым и профессиональным потенциалом для эффективного преодоления стоящих перед страной вызовов.

«Мы будем последовательны в вопросе общенационального единства и формирования антикризисного правительства», — пообещал Ванецян.

Напомним, Артур Ванецян возглавил СНБ Армении 10 мая 2018 года. До назначения на пост директора главной армянской спецслужбы был начальником управления СНБ по Еревану. 16 сентября 2019 года он был отстранён от руководства службой распоряжением премьер-министра Никола Пашиняна. Вслед за своей отставкой Ванецян выступил с критикой в адрес Пашиняна.