В Армении появилась оппозиционная «лжеспасителям» партия «Родина»
Бывший директор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян возглавил партию «Айреник» («Родина»), о создании которой было объявлено накануне, 30 мая. Учредительный съезд нового политического объединения состоялся в Ереване в условиях действия в республике режима чрезвычайного положения, введённого в связи с распространением коронавируса Covid-19. Избрано правление партии, в которое вошли 9 человек, включая самого Ванецяна.
На презентации своего политического проекта экс-директор главной армянской спецслужбы объявил об оппозиционной направленности партии «Родина». Армении нужна власть, которая перейдёт от режима «интернет лайвов» (намёк на активное использование премьер-министром Николом Пашиняном прямого эфира со своих аккаунтов в соцсетях. — Ред.) в режим противостояния реальным вызовам, заявил Ванецян, выступая на учредительном съезде.
По его словам, действующие власти допускают серьёзные ошибки и есть «большой объём работы», для осуществления которой он решил уйти в политику. Ванецян отметил, что возглавляемая им партия предлагает программу и будет придерживаться следующих принципов: ответственность против инфантилизма, честность против манипуляций, организованность против произвола, единство против раскола, система против хаоса, стабильность против неопределённости, профессионализм против дилетантизма, прагматизм против популизма.
Ванецян добавил, что у него есть конкретное видение существующих в стране проблем и их решения в сфере правосудия, образования, культуры, экологии и сельского хозяйства.
Как считает экс-глава СНБ, правящая в стране партия «Гражданский договор» не имеет и даже не желает обзавестись достаточным кадровым и профессиональным потенциалом для эффективного преодоления стоящих перед страной вызовов.
Напомним, Артур Ванецян возглавил СНБ Армении 10 мая 2018 года. До назначения на пост директора главной армянской спецслужбы был начальником управления СНБ по Еревану. 16 сентября 2019 года он был отстранён от руководства службой распоряжением премьер-министра Никола Пашиняна. Вслед за своей отставкой Ванецян выступил с критикой в адрес Пашиняна.