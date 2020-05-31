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В Азербайджане число случаев COVID-19 выросло до 5494

В Азербайджане число случаев COVID-19 выросло до 5494
Общее число заражённых коронавирусом в Азербайджане достигло 5494, за сутки выявлены 248 случаев, число выздоровевших от вируса достигло 3428, число жертв вируса выросло до 63, сообщает оперативный штаб при кабмине республики.

"На сегодняшний день в Азербайджане выявлено 5494 факта заражения коронавирусной инфекцией. 3428 человек вылечились, 63 человек умерли, 2003 человек продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.

Уточняется, что за с начала пандемии в республике было проведено 298 648 тестов на выявление новых случаев заражения.

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По материалам: ria.ru

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