В Forbes разузнали, чье состояние больше всего прибавилось за неделю
Так, лидером признан глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно. За неделю его состояние выросло на 8,1 миллиарда долларов и вновь превысило 100 миллиардов долларов.
На второй строчке основатель и бенефициар холдинга Inditex (владеет брендом Zara) Амансио Ортега, который разбогател на 4,9 миллиарда долларов. Бронзу взял легендарный инвестор Уоррен Баффет, чье состояние возросло на 3,9 миллиардов долларов.
Uniqlo Тадаси Янаи и основатель компании Keyence Такэмицу Такидзаки.
Кроме того, в список включили основателя Luxottica Леонардо дель Веккио, владельца Grupo Carso Карлоса Слима и сооснователя 3G Capital Хорхе Паоло Леманна. За неделю все они суммарно заработали 33,6 миллиарда долларов.
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