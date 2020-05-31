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В Forbes разузнали, чье состояние больше всего прибавилось за неделю

В Forbes разузнали, чье состояние больше всего прибавилось за неделю
Журнал Forbes обнародовал список из десяти предпринимателей и инвесторов, которые стали богаче всего за период с 21 по 28 мая.

Так, лидером признан глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно. За неделю его состояние выросло на 8,1 миллиарда долларов и вновь превысило 100 миллиардов долларов.

На второй строчке основатель и бенефициар холдинга Inditex (владеет брендом Zara) Амансио Ортега, который разбогател на 4,9 миллиарда долларов. Бронзу взял легендарный инвестор Уоррен Баффет, чье состояние возросло на 3,9 миллиардов долларов.


Uniqlo Тадаси Янаи и основатель компании Keyence Такэмицу Такидзаки.

Кроме того, в список включили основателя Luxottica Леонардо дель Веккио, владельца Grupo Carso Карлоса Слима и сооснователя 3G Capital Хорхе Паоло Леманна. За неделю все они суммарно заработали 33,6 миллиарда долларов.

Ранее радио Sputnik сообщало, что в России нашли 5 новых богатейших наследников миллиардеров.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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