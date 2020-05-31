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В Госдуме заявили о российском происхождении космического корабля Илона Маска

В Госдуме заявили о российском происхождении космического корабля Илона МаскаАлександр ШеринФото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил о возможном российском происхождении пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска. Такую версию он высказал в воскресенье, 31 мая, в беседе с «Говорит Москва».

«Надо посмотреть, сколько комплектующих в этой ракете являются российскими. Двигатели чьи стоят на корабле Илона Маска? Надо вот этот вопрос выяснить. Я не могу пока четко и ясно сказать», — отметил Шерин.

Рассуждая об успешном запуске Crew Dragon, депутат выразил уверенность, что «космос будет за нами». По его словам, у России в этом плане «все работает, все летает, все пристыковывается».

Ранее летчик-космонавт Михаил Корниенко назвал плюс для России от успешного запуска пилотируемого корабля Crew Dragon компанией SpaceX. Он пояснил, что у страны появился серьезный конкурент в космической отрасли, что заставит российских исследователей работать усерднее и создавать более качественные разработки.

Ракета Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon успешно стартовала 30 мая со стартового комплекса Космического центра Кеннеди в штате Флорида. Данный пуск к МКС стал первым для Crew Dragon, когда на его борту находится экипаж. Илон Маск заявил, что человечество может гордиться новым космическим кораблем, созданным SpaceX.

На протяжении девяти предыдущих лет людей на МКС доставляли только российские пилотируемые космические корабли «Союз». Американцы последний раз отправляли своих астронавтов на космическую станцию в рамках программы Space Shuttle в 2011 году. После этого между НАСА и «Роскосмосом» действовал контракт, по которому доставка одного астронавта на МКС стоит 90 миллионов долларов. Срок действия соглашения истекает в октябре 2020 года.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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