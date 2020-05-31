В Лондоне задержали пятерых участников акции в память о Флойде

Алексей Вольцев

Лондонская полиция задержала пятерых участников акции у посольства США в память о погибшем после задержания полицией темнокожем американце Джордже Флойде, сообщило столичное полицейское управление.

В нескольких штатах США продолжаются беспорядки и мародерство, вызванные гибелью Флойда. Согласно размещенным в интернете видео, в понедельник полицейские пытались задержать мужчину, надели на него наручники, повалили его втроем на землю, а один из них надавил коленом на шею задержанного. На видео слышны слова мужчины о том, что он не может дышать. Позже Флойд умер в больнице. После начала беспорядков четверо полицейских были уволены, один из них обвинен в убийстве по неосторожности. К беспорядкам присоединились экстремисты и маргиналы. Люди жгут дома и машины, грабят магазины.