В Манхэттене протестующие на время перекрыли автомагистраль

Анастасия Иванова

Группа протестующих в Нью-Йорке перекрыла на время автомагистраль FDR на востоке Манхэттена, передает корреспондент РИА Новости.

Демонстранты, протестующие после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, сели на проезжей части в обоих направлениях, подняли плакаты с надписью "Нет справедливости - нет мира", "жизнь темнокожих тоже имеет значение".

Полиция не предпринимала никаких действий и лишь со стороны наблюдала за происходящим.

Автовладельцы, застрявшие в пробке, не только не выказывали недовольства, но всячески приветствовали протестующих, в том числе автомобильными гудками.

Через некоторое время демонстранты двинулись по автомагистрали на север.