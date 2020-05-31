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В Манхэттене протестующие на время перекрыли автомагистраль

В Манхэттене протестующие на время перекрыли автомагистраль
Группа протестующих в Нью-Йорке перекрыла на время автомагистраль FDR на востоке Манхэттена, передает корреспондент РИА Новости.

Демонстранты, протестующие после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, сели на проезжей части в обоих направлениях, подняли плакаты с надписью "Нет справедливости - нет мира", "жизнь темнокожих тоже имеет значение".

Полиция не предпринимала никаких действий и лишь со стороны наблюдала за происходящим.


Автовладельцы, застрявшие в пробке, не только не выказывали недовольства, но всячески приветствовали протестующих, в том числе автомобильными гудками.


Через некоторое время демонстранты двинулись по автомагистрали на север.

# В мире
По материалам: ria.ru

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